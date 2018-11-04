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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Семак: Маркизио тяжело дается адаптация
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Ахматом" (1:0) в 13-м туре чемпионата России оценил игру полузащитника Клаудио Маркизио, который реализовал пенальти на 32-й минуте.
"Маркизио тяжело дается адаптация. Сейчас ему надо давать играть шаг за шагом. Так что его замена — плановая. Ерохин вышел по позиции. Плюс по верховым единоборствам ситуация улучшалась. По Маку тоже понимаем, какие у него лучшие качества. Когда соперник играет в пять защитников, ему становится сложнее принимать мяч. Его тоже нельзя переутомлять. Замена Шатова на Анюкова связана с тем, что нам нужен был свежий игрок на фланге. Саша надежный игрок, который помог убрать нам то давлении, которое было с флангов.
Артем у нас основной пенальтист. Но мы знаем, что Клаудио тоже хорошо исполняет одиннадцатиметровые. Если бы после замены Маркизио случился пенальти, его пробил бы Дзюба.
Сегодня Маркизио и не должен был помогать Паредесу в центре поля разгонять атаку. Так что не важно, сколько он касается мяча. Думаю, забитые мячи и игра помогут ему", — цитирует Семака Sport24.
"Маркизио тяжело дается адаптация. Сейчас ему надо давать играть шаг за шагом. Так что его замена — плановая. Ерохин вышел по позиции. Плюс по верховым единоборствам ситуация улучшалась. По Маку тоже понимаем, какие у него лучшие качества. Когда соперник играет в пять защитников, ему становится сложнее принимать мяч. Его тоже нельзя переутомлять. Замена Шатова на Анюкова связана с тем, что нам нужен был свежий игрок на фланге. Саша надежный игрок, который помог убрать нам то давлении, которое было с флангов.
Артем у нас основной пенальтист. Но мы знаем, что Клаудио тоже хорошо исполняет одиннадцатиметровые. Если бы после замены Маркизио случился пенальти, его пробил бы Дзюба.
Сегодня Маркизио и не должен был помогать Паредесу в центре поля разгонять атаку. Так что не важно, сколько он касается мяча. Думаю, забитые мячи и игра помогут ему", — цитирует Семака Sport24.
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