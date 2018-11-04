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Сергей Семак: Маркизио тяжело дается адаптация

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Ахматом" (1:0) в 13-м туре чемпионата России оценил игру полузащитника Клаудио Маркизио, который реализовал пенальти на 32-й минуте.

"Маркизио тяжело дается адаптация. Сейчас ему надо давать играть шаг за шагом. Так что его замена — плановая. Ерохин вышел по позиции. Плюс по верховым единоборствам ситуация улучшалась. По Маку тоже понимаем, какие у него лучшие качества. Когда соперник играет в пять защитников, ему становится сложнее принимать мяч. Его тоже нельзя переутомлять. Замена Шатова на Анюкова связана с тем, что нам нужен был свежий игрок на фланге. Саша надежный игрок, который помог убрать нам то давлении, которое было с флангов.

Артем у нас основной пенальтист. Но мы знаем, что Клаудио тоже хорошо исполняет одиннадцатиметровые. Если бы после замены Маркизио случился пенальти, его пробил бы Дзюба.

Сегодня Маркизио и не должен был помогать Паредесу в центре поля разгонять атаку. Так что не важно, сколько он касается мяча. Думаю, забитые мячи и игра помогут ему", — цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Маркизио Зенит
Сегодня, 17:00
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#3  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GreatWhite999
Уж поскорее бы набрал форму.


Поздравляю всех с победой. Но, игрок за 2 месяца не может набрать форму. Это, что такое? Он действительно профи? Ему может быть еще пара лет нужна? Так через пару лет из него весь песок уже высыпится. Только здесь и сейчас. Пора уже спрашивать. Где то, за что уплачено?
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:26)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Уж поскорее бы набрал форму.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  vertel  латвия (Сегодня, 17:23)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Если Маркизио с трудом даётся адаптация сейчас, а он выглядел минимум не хуже "адаптированных", то даже сложно себе представить его игру, когда эта т.н. адаптация пройдёт.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
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