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Ари не дал Карпину разобраться с игроком "Краснодара" (видео)

По завершению матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Ростов" главный тренер дончан Валерий Карпин весьма активно и агрессивно хотел поговорить с защитником "Краснодара" Урошем Спаичем.

На предотвращение нелицеприятного разговора вначале бросился ростовчанин Ингассон, а потом и краснодарец Ари, передаёт с места событий корреспондент Rusfootball.info.

Теги: Краснодар Ростов Карпин Ари Rвидео
Сегодня, 20:33
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(5)
#4  Bender  г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:02)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: _strelez_
Спаичу во время игры на поле надо было быть активным, а не после свистка показывать себя полупидом...

ТАМ ПОЛ КОМАНДЫ ГЕЕВ И ИНТРИГАНТОВ !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
#3  _strelez_  ростов (Сегодня, 21:27)
  • +2
  •  (2)

Спаичу во время игры на поле надо было быть активным, а не после свистка показывать себя полупидом...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 20:50)
  • -2
  •  (6)

Ни стареют душей ветераны..... Наверно на такого же как сам нарвался! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40)
  • -2
  •  (8)

В 2003-м наши так Овчинникова со Шпалычем под дискву подвели. Некрасиво, но правильно.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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