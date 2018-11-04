Ари не дал Карпину разобраться с игроком "Краснодара" (видео)

По завершению матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Ростов" главный тренер дончан Валерий Карпин весьма активно и агрессивно хотел поговорить с защитником "Краснодара" Урошем Спаичем.На предотвращение нелицеприятного разговора вначале бросился ростовчанин Ингассон, а потом и краснодарец Ари, передаёт с места событий корреспондент