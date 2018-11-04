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Евгений Кафельников: сейчас самое время полюбить себя в "Спартаке", а не наоборот

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что фанатам красно-белых пора начинать бойкотировать матчи команды.

– Пока вы (фанаты) ходите на трибуны, ничего не изменится вообще. Сейчас самое время полюбить себя в "Спартаке", а не наоборот! – написал Кафельников в Твиттере.
Теги: Кафельников Спартак
Сегодня, 21:17
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#7  kuzz  Москва (Сегодня, 22:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
Виктор, ты как та собака Павлова, реагируешь на слово Спартак отрывая своё синюшное рыло от бачка. Вас бомжеконей так натренировали за многие годы, что новые поколения обладают уже безусловный рефлексом на Спартак
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#6  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вафельников предлагает предать клуб, и в трудную минуту повернуться к клубу жО..!!
Истинный сраптаковец!!! Браво!!! Еще хотелось бы услышать коренного сраптаковца СвиноПана!!! И повара Кок-Ка, который начал все дрязгив свинокомплексе!!!
В очередной раз я убедился, что бол-ки свиньи всегда предают и предадут!! Это, как хохлы!!! В удобный момент кинут и воткнут нож в спину!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
"Идиото... Крэтино... Цигель-цигель, ай лю-лю..." ("Бриллиантовая рука". Стамбул.)


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:41)
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Болеет за:
«Зенит»
Пустые трибуны итак
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#3  Batman   (Сегодня, 21:33)
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Болеет за:
ЦСКА
Kolpino2,
Это он намекает, чтобы на матчи не ходили
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Так длинные выходные же! Впрочем, у этого давно все дни - выходные. Наверное.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21)
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Что-то как-то странно написано.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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