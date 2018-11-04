Евгений Кафельников: сейчас самое время полюбить себя в "Спартаке", а не наоборот

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что фанатам красно-белых пора начинать бойкотировать матчи команды.– Пока вы (фанаты) ходите на трибуны, ничего не изменится вообще. Сейчас самое время полюбить себя в "Спартаке", а не наоборот! – написал Кафельников в Твиттере.