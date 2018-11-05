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Наставник сборной России посетил Большой театр

Станислав Черчесов посетил Большой театр.

Главный тренер сборной России присутствовал на балете "Баядерка". Совместное фото с Черчесовым опубликовал артист балета Владислав Лантратов.

Наставник сборной России посетил Большой театр


Инстаграм Владислава Лантратова
Теги: Черчесов
Сегодня, 12:30
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(1)
#4  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 12:46)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы он вчера в цирк сходил. На заслуженных мастеров футбольного спорта посмотрел, типа, как вы там - без меня?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:38)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
И что его туда пустили?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  Павел_2   (Сегодня, 12:35)
  • 0
  •  (4)

Тренер сборной сходил в туалет,во время посещения театра.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#1  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
кандидат в душ?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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