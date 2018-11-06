Магомед Адиев: 8-го числа команда уйдет в отпуск, а дальше ничего неизвестно

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал финансовую ситуацию в клубе."Обращались за помощью не раз, но нам отказали. Ну что поделать? Наша задача – играть.Сейчас 8-го числа все разойдутся в отпуск, и я даже не знаю, что дальше будет. Кто вернется, а кто – нет", – сказал Адиев.