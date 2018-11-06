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Магомед Адиев: 8-го числа команда уйдет в отпуск, а дальше ничего неизвестно

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

"Обращались за помощью не раз, но нам отказали. Ну что поделать? Наша задача – играть.

Сейчас 8-го числа все разойдутся в отпуск, и я даже не знаю, что дальше будет. Кто вернется, а кто – нет", – сказал Адиев.

"Чемпионат"
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 08:48
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#1  Sergeevich   (Сегодня, 09:09)
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Болеет за:
«Зенит»
А 9 играть не собираются?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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