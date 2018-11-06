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Президент "Урала": если Парфенову поступит хорошее предложение, мы, конечно, его отпустим

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что хочет продолжать сотрудничество с Дмитрием Парфёновым.

"Мы хотим, чтобы Парфёнов работал у нас. У меня с ним был разговор, что мы всегда можем его отпустить, если будет хорошее предложение. Только я не вижу, кто тогда будет работать у нас. Поэтому мы хотим работать с Димой. Жаль, что из-за низкой реализации мы неудачно начали сезон. Если бы забили всё, что было, сейчас имели бы не 16 очков, а за 20. А это уже зона еврокубков", — приводят слова Иванова "Известия".
Теги: Урал Парфенов
Сегодня, 09:14
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#1  ythe  Ё-бург (Сегодня, 09:44)
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Болеет за:
«Спартак»
конечно отпустим- Гвардиола ждет


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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