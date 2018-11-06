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Евгений Кафельников: "Спартак" обыграет "Рейнджерс", только если вернет Карреру прямиком из аэропорта

Бывший теннисист, болельщик "Спартака " Евгений Кафельников не верит, что команда может обыграть "Рейнджерс" в Лиге Европы.

"Победы добьемся только тогда, когда Массимо из аэропорта заберете прямиком на бровку главным тренером снова", - написал Кафельников в Твиттер.
Теги: Кафельников Каррера Рейнджерс Спартак
Сегодня, 16:51
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(6)
#9  Роман Жодостов   (Сегодня, 18:10)
  • -1
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online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fixedatp.com
Регистрация: 6.11.2018 [жалоба]
#8  Realist2000   (Сегодня, 18:05)
  • -1
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online

Больной на голову неадекват!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#7  следующий   (Сегодня, 18:04)
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online
Болеет за:
«Челси»
А с Рейнджерс, что единственная игра? Где Каррера был когда их Ливерпуль порвал и во многих других провальных играх.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#6  Зритель   (Сегодня, 17:37)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Теннисишка.


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“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 17:25)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак выиграет и без трнера,просто нужно всех сильнейших выпускать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  Футбол наше все   (Сегодня, 17:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
На поле то не Каррера выходит......
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 17:18)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зная "трезвость" свиней, думаю, они обязательно воспользуются этой подсказкой Кафельникова, и на всех парах рванут в аэропорт.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 17:02)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
robinzen,
типичный флюгер))
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:59)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Один раз "поручкался" и тперича соловушкой поет, а полгода назад гнобил как многие smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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