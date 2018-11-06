Евгений Кафельников: "Спартак" обыграет "Рейнджерс", только если вернет Карреру прямиком из аэропорта

Бывший теннисист, болельщик "Спартака " Евгений Кафельников не верит, что команда может обыграть "Рейнджерс" в Лиге Европы."Победы добьемся только тогда, когда Массимо из аэропорта заберете прямиком на бровку главным тренером снова", - написал Кафельников в Твиттер.