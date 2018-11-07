Стивен Джеррард: понимаю, что "Спартак" будет стараться выиграть, но меня волнует только игра нашей команды

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал о том, кто не сможет сыграть со "Спартаком" в матче Лиги Европы.Матч группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Рейнджерс" пройдет в четверг в 21:00, в Москве на стадионе "Открытие Арена".- У Кайла Лафферти проблемы с поврежденной мышцей и он не сможет сыграть. Райан Кент прекрасный футболист, но тоже не выйдет на поле. Мы изучаем характер его травмы. Я не знаю, как пойдет игра. Это станет понятно завтра. Нужно будет по ходу матча смотреть, как пойдет. Понятно, что "Спартак" будет стараться выигрывать, но меня волнует только тактика нашей команды и наша игра.- Прошедшие дни были не очень удачные для нас, но надо настроить игроков так, чтобы они вышли сильными духом и с желанием побеждать.