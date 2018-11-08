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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Дмитрий Кириченко: "Спартак" - непонятная команда для меня

Новый главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко на своей презентации поделился мнением о предстоящем матче со "Спартаком", передает корреспондент Rusfootball.info.

- На игры со «Спартаком» не нужно настраиваться, будет самый боевой настрой, подработаем ещё тактические моменты. Радует то, что у нас много моментов. Гораздо больше должно вызывать беспокойство, если бы их не было. По качеству игры должны были брать намного больше очков. Есть выражение «удача любит сильных», значить где-то мы не доработали.

- В чем ваша тренерская философия, результат пока превыше результативности?

- Безусловно, результат в футболе всегда на первом месте, кто бы что ни говорил. Гораздо легче иметь философию, если в составе игроки «Барселоны», «Манчестер Сити» и так далее. В нашем случае должны биться за результат – не дорабатываем в некоторых моментах. Нужно плясать от печки и от имеющихся в составе футболистов.

- Есть понимание того, каким будет состав на «Спартак»?

- Понимание есть, на 90-95% в моей голове он уже известен, есть сомнения по одной позиции. По какой? Сейчас скажу, может сказать? По позиции не скажу.

- В «Спартаке», как и у вас, не слишком здоровая атмосфера, а матч с «Уфой» должен стать последним для Рауля Рианчо, как к этому относитесь?

- У них тоже нездоровая атмосфера, а у кого еще? У нас вполне здоровая атмосфера и в клубе, и в команде, с этим проблем нет. Да, нет результата, но все достаточно адекватно воспринимают то, что происходит. «Спартак» сегодня играет, в какой-то мере нам плюс, но и были на их месте. «Спартак» непонятная для меня команда в том, что ни могут выдать суперматч, когда от них никто не ждет и часто проваливают игры, которые по всем раскладам должны выигрывать.

Rusfootball.info
Теги: Уфа Спартак Кириченко
Сегодня, 12:13
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 12:36)
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Болеет за:
«Зенит»
Она даже для свиней то непонятная, Дима.... Команда из рубрики Очевидное-невероятное, непознанное. О ней все не перестают говорить, потому- что как и ты, стараются понять, постигнуть смысл и суть существования этого странного явления.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:27)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Зря ему Уфу доверили - это путь в ФНЛ
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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