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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Кириченко: "Спартак" - непонятная команда для меня
Новый главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко на своей презентации поделился мнением о предстоящем матче со "Спартаком", передает корреспондент Rusfootball.info.
- На игры со «Спартаком» не нужно настраиваться, будет самый боевой настрой, подработаем ещё тактические моменты. Радует то, что у нас много моментов. Гораздо больше должно вызывать беспокойство, если бы их не было. По качеству игры должны были брать намного больше очков. Есть выражение «удача любит сильных», значить где-то мы не доработали.
- В чем ваша тренерская философия, результат пока превыше результативности?
- Безусловно, результат в футболе всегда на первом месте, кто бы что ни говорил. Гораздо легче иметь философию, если в составе игроки «Барселоны», «Манчестер Сити» и так далее. В нашем случае должны биться за результат – не дорабатываем в некоторых моментах. Нужно плясать от печки и от имеющихся в составе футболистов.
- Есть понимание того, каким будет состав на «Спартак»?
- Понимание есть, на 90-95% в моей голове он уже известен, есть сомнения по одной позиции. По какой? Сейчас скажу, может сказать? По позиции не скажу.
- В «Спартаке», как и у вас, не слишком здоровая атмосфера, а матч с «Уфой» должен стать последним для Рауля Рианчо, как к этому относитесь?
- У них тоже нездоровая атмосфера, а у кого еще? У нас вполне здоровая атмосфера и в клубе, и в команде, с этим проблем нет. Да, нет результата, но все достаточно адекватно воспринимают то, что происходит. «Спартак» сегодня играет, в какой-то мере нам плюс, но и были на их месте. «Спартак» непонятная для меня команда в том, что ни могут выдать суперматч, когда от них никто не ждет и часто проваливают игры, которые по всем раскладам должны выигрывать.
Rusfootball.info
- На игры со «Спартаком» не нужно настраиваться, будет самый боевой настрой, подработаем ещё тактические моменты. Радует то, что у нас много моментов. Гораздо больше должно вызывать беспокойство, если бы их не было. По качеству игры должны были брать намного больше очков. Есть выражение «удача любит сильных», значить где-то мы не доработали.
- В чем ваша тренерская философия, результат пока превыше результативности?
- Безусловно, результат в футболе всегда на первом месте, кто бы что ни говорил. Гораздо легче иметь философию, если в составе игроки «Барселоны», «Манчестер Сити» и так далее. В нашем случае должны биться за результат – не дорабатываем в некоторых моментах. Нужно плясать от печки и от имеющихся в составе футболистов.
- Есть понимание того, каким будет состав на «Спартак»?
- Понимание есть, на 90-95% в моей голове он уже известен, есть сомнения по одной позиции. По какой? Сейчас скажу, может сказать? По позиции не скажу.
- В «Спартаке», как и у вас, не слишком здоровая атмосфера, а матч с «Уфой» должен стать последним для Рауля Рианчо, как к этому относитесь?
- У них тоже нездоровая атмосфера, а у кого еще? У нас вполне здоровая атмосфера и в клубе, и в команде, с этим проблем нет. Да, нет результата, но все достаточно адекватно воспринимают то, что происходит. «Спартак» сегодня играет, в какой-то мере нам плюс, но и были на их месте. «Спартак» непонятная для меня команда в том, что ни могут выдать суперматч, когда от них никто не ждет и часто проваливают игры, которые по всем раскладам должны выигрывать.
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