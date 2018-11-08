Вячеслав Кротов: матч со "Спартаком" для меня не является принципиальным - это уже пройденный этап

Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов заявил, что матч с его бывшим клубом "Спартаком" не будет для него принципиальным."Принципиальным для меня этот матч уже не является, этот этап уже пройден. Обещал забить семь голов в чемпионате России? Нападающего оценивают по голам. Семь голов остаются целью, если добьюсь больше, будет еще лучше", - сказал нападающий.Матч "Уфа" - "Спартак" состоится 11 ноября. Начало - в 14:00 по московскому времени.