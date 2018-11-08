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Вячеслав Кротов: матч со "Спартаком" для меня не является принципиальным - это уже пройденный этап

Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов заявил, что матч с его бывшим клубом "Спартаком" не будет для него принципиальным.

"Принципиальным для меня этот матч уже не является, этот этап уже пройден. Обещал забить семь голов в чемпионате России? Нападающего оценивают по голам. Семь голов остаются целью, если добьюсь больше, будет еще лучше", - сказал нападающий.

Матч "Уфа" - "Спартак" состоится 11 ноября. Начало - в 14:00 по московскому времени.

Rusfootball.info
Теги: Уфа Спартак Кротов
Сегодня, 12:27
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#1  dima0501   (Сегодня, 12:40)
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Хороший нап,в спартаке бы пригодился.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
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