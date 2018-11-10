Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервьюпрокомментировал напряженную ситуацию вокруг «Спартака», поделился мнением по поводу возможного наказания красно-белых матчем без зрителей, а также рассказал об ожиданиях от матчей 14-го тура РПЛ.-Говорить, ожидаемая или неожиданная победа, я бы не стал. Потому что все время перед игрой ждешь от наших команд побед в еврокубках. Но если отталкиваться от того, что происходит со «Спартаком», то здесь есть, конечно, некое смятение, сомнение присутствует. И мне показалось, что «Спартак» действительно несколько превзошел все ожидания, - приводит слова Игнатьева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - У игроков было настроение, которое говорит о том, что надо сделать все возможное и невозможное и постараться выиграть. Тот матч они провели старательно, на хороших скоростях, с каким-то задором и добились победы в сложной и противоречивой игре.Многое получалось в атаке. Были как хорошие, так и курьезные голы, когда мячи забивали команды в свои ворота. Неважно, конечно, сыграл «Спартак» в обороне. Этот шлейф, связанный с качеством построения игры при обороне, тянется давно. Решить этот вопрос пока не получается. Усилил бы, конечно, оборону Джикия. Его отсутствие сказалось на монолитности игры защитников. Отметил бы Попова, который сделал несколько хороших передач. Адриано мяч прекрасный забил.- Даже не знаю, что здесь сказать. Я знаю, что все это очень мешает команде, мешает тем людям, которые в отличие от тех, кто использует пиротехнику, по-настоящему болеют за «Спартак». Эти нарушения, связанные с бросанием петард, отвлекают и не дают людям смотреть футбол. Не знаю, как реагировать — реагировать будет УЕФА, но при этом, повторюсь, будут страдать те, кто по-настоящему заинтересован в успехах любимой команды.- Пока я бы не стал спешить с выводами. Тот кризис, наверное, замешан на таких моментах, что некоторые болельщики не относятся с пониманием к тому, что тренерское место — не пожизненное, и возможны варианты, когда руководство клуба имеет основания отправить тренера в отставку. Но в целом, думаю, что о каком-то очень серьезном кризисе говорить рановато. Нужна стабильная игра — тогда все успокоится, и сама команда войдет в нужное русло положительных эмоций. И все те болельщики, которые рядом с командой, будут продолжать положительно влиять на все то, что происходит вокруг «Спартака».- Конечно же, красно-белые сильнее. Но это игра, и говорить однозначно, справится здесь «Спартак» или нет, сложно. Всегда отталкиваешься от таких моментов, как физическое, игровое и психологическое состояние. Прошедший матч показал, что в плане кондиций команда в уравновешенном состоянии. Победа 4:3, учитывая, что по ходу игры уступали, дает заряд положительных эмоций. Опять же «Спартак» сильнее, но надо это продемонстрировать в предстоящем матче.- Без Дзюбы, конечно, «Зениту» сложнее будет. Поскольку это тот человек, который разжигает костер желания добиваться результата. Он делает все возможное, чтобы команда выглядела более целеустремленной. Но при этом «Зенит», конечно, показывает игру прагматичную, но не заряженную на хорошие скоростные проявления. Им явно недостает этой динамики, скорости. Без этого им сложно ставить перед соперником нерешаемые задачи. ЦСКА играет в хороший футбол. Быстрый, динамичный. Но не хватает им пока мощи. Думаю, что забить «Зениту» армейцам будем сложно, но они и сами не дадут сопернику поразить свои ворота.- «Рубин» - «Локо» - это противостояние двух больших тренеров, которые знают и умеют подводить команды к важным играм. У «Локомотива» сложнее ситуация. Игра с «Порту» много сил отняла и оставила некий негативный след. Все-таки поражение было. «Рубин» постепенно и целенаправленно готовился к игре с «Локо» . Сейчас у них поправился Азмун, без которого казанцам сложно играть. У «Локомотива», думаю, подойдет Кверквелия. Так что будет интересное противостояние, но при этом мне видится результат более приемлемый для «Локомотива». Все-таки в последних пяти матчах у них идет поступательное движение, игра в атаке становится лучше и разнообразнее.