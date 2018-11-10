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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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«Динамо» - самая скучная команда РПЛ, «Ростов» не умеет взламывать оборону
Самый академичный и сухой матч субботы состоялся в Ростове. «Ростов» так и не сумел проявить себя в позиционном нападении, а «Динамо» справилось с задачей, заключавшейся в том, чтобы не проиграть. Rusfootball.info анализирует игру команд, решивших оставить зрителей без забитых мячей.
«Ростов» продлил свою беспроигрышную серию до трёх матчей. На минувшей неделе южане вместе со своими соседями из Краснодара выдали огненное шоу, сопровождавшееся четырьмя забитыми мячами. Южное дерби удалось на славу. И тогда, признаться, ростовчане удивили. В том матче подопечные Карпина вопреки ожиданиям сыграли ярко в атаке, заставив соперника отыгрываться. Жаль, но выдать ещё одно аналогичное шоу вторые выходные подряд южанам не удалось. На этот раз ростовчане действовали куда более осторожно и не изобретательно, уповая на дальние удары.
К слову, перед началом матча букмекеры давали на тотал меньше 2.5. коэффициенты 1.30. И с этими коэффициентами они полностью угадали. В сумме команды на двоих создали лишь несколько голевых моментов за 90 минут. В створ ворот пришлись всего пять ударов.
Самые миролюбивые
Самой миролюбивой командой РПЛ считается «Рубин», который сыграл вничью 7 раз в 13 матчах. Впрочем, теперь у казанцев появился достойный конкурент: «Динамо» догнало по этому показателю футболистов из Татарстана. «Динамо» - одна из самых скучных команд РПЛ. В матчах с участием москвичей забивается меньше всего голов (всего – 20). Для сравнения, в матчах «Рубина» в ворота обеих команд было забито 24 мяча.
Стратегия Дмитрия Хохлова сводится к тому, чтобы свести к минимуму ошибки. Возможно, это связано с подбором игроков. Но, скорее, дело, всё же, в предпочтениях тренера. Вспомним Олега Кононова и удивительную результативность «Арсенала»! «Динамо» - полная противоположность. За весь матч гости позволили сопернику создать лишь один настоящий момент, который и то возник после дальнего удара Скопинцева и добивания Гулиева.
Вряд ли у «Динамо» будут какие-либо сложности с тем, чтобы остаться в РПЛ, но наблюдать за игрой «бело-голубых» бывает мучительно сложно. Особенно, если делать это приходится нейтральному болельщику, который не испытывает особых чувств к «Динамо». К слову, «бело-голубые» уже в третий раз подряд в РПЛ сыграли вничью. И в третий раз – со счётом 0:0. Это – просто пытка.
Амбиции ростовчан
Наверное, «динамовцев» гостевая ничья с командой из верхней части турнирной таблицы вполне устроила. Но хозяева явно рассчитывали на большее. У «Ростова» есть уникальный шанс побороться за путёвку в еврокубки. Очевидно, что в нынешних условиях нелучшего сезона лидеров у команд второго эшелона будет реальный шанс. ЦСКА находится в стадии перестройки, «Локомотив» пока представляет собой команду-загадку, «Спартак» и вовсе переживает полномасштабный кризис, конца которому пока не видно.
На фоне серьёзнейших проблем конкурентов «Ростов» превращается в реального претендента на места в первой пятёрке. Вполне вероятно, что южане добьются это цели, но им нужно что-то делать с игрой в атаке. «Ростов» продолжает здорово играть с командами, которые любят контролировать мяч. Проблема заключается в том, что в российском чемпионате таких команд немного.
«Лестеру» в «золотой» сезон было вполне комфортно и удобно. В Англии ни одна команда не откажется от возможности владеть мячом, если её предоставит соперник. В России совершенно иная ситуация. И матч с «Динамо» лишь подтвердил этот тезис. Было заметно, что обеим командам проще играть без мяча. Переход в позиционное наступление фактически лишал «Динамо» и «Ростов» манёвра: игроки просто не знали, что делать с мячом дальше.
После этой ничьей «Ростов» вышел на промежуточное третье место. Удивительно, что в нынешнем сезоне южане теряли очки в матчах с соперниками, которых, по идее, один из лидеров должен обыгрывать. «Ростов» уступил «Крыльям Советов», «Оренбургу» и «Локомотиву», а также сыграл вничью с «Рубином», «Уралом», «Уфой», «Краснодаром» и «Динамо». Очевидно, что пока главной проблемой южан является игра с соперниками, уступающими им в классе.
Тем не менее, «Ростов» к концовке первого круга получил хорошие стартовые позиции. И если во время зимней паузы Валерий Карпин получить возможность усилить состав с помощью более качественных игроков группы атаки, то «Ростов» может превратиться в серьёзного претендента на место в пятёрке. Особенность чемпионата заключается в том, что он фактически состоит из двух частей. И во вторую половину сезона команды могут войти с принципиально иными составами и возможностями.
Тем не менее, чем бы ни закончилось приключение ростовчан, Валерий Карпин заслуживает самых лестных слов. Одна из самых интересных и самобытных команд периферии получила ещё и харизматичного тренера, соответствующего характеру самого города. И наблюдать за этим безумно интересно.
"Ростов" – "Динамо" 0:0
"Ростов": Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Ингасон, Ионов (Логашов, 64), Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Гацкан, Шомуродов (Кьяртанссон, 79), Сигурдарсон
"Динамо": Шунин, Морозов, Евгеньев, Шуньич, Хольмен, Черных, Соснин, Теттех, Жоаозиньо, Марков, Луценко
Предупреждения: Хольмен, 5, Ингасон, 25, Марков, 45+1, Шуньич, 64, Евгеньев, 86
Фото - твиттер "Ростова"
Антон Мозговой, Rusfootball.info
«Ростов» продлил свою беспроигрышную серию до трёх матчей. На минувшей неделе южане вместе со своими соседями из Краснодара выдали огненное шоу, сопровождавшееся четырьмя забитыми мячами. Южное дерби удалось на славу. И тогда, признаться, ростовчане удивили. В том матче подопечные Карпина вопреки ожиданиям сыграли ярко в атаке, заставив соперника отыгрываться. Жаль, но выдать ещё одно аналогичное шоу вторые выходные подряд южанам не удалось. На этот раз ростовчане действовали куда более осторожно и не изобретательно, уповая на дальние удары.
К слову, перед началом матча букмекеры давали на тотал меньше 2.5. коэффициенты 1.30. И с этими коэффициентами они полностью угадали. В сумме команды на двоих создали лишь несколько голевых моментов за 90 минут. В створ ворот пришлись всего пять ударов.
Самые миролюбивые
Самой миролюбивой командой РПЛ считается «Рубин», который сыграл вничью 7 раз в 13 матчах. Впрочем, теперь у казанцев появился достойный конкурент: «Динамо» догнало по этому показателю футболистов из Татарстана. «Динамо» - одна из самых скучных команд РПЛ. В матчах с участием москвичей забивается меньше всего голов (всего – 20). Для сравнения, в матчах «Рубина» в ворота обеих команд было забито 24 мяча.
Стратегия Дмитрия Хохлова сводится к тому, чтобы свести к минимуму ошибки. Возможно, это связано с подбором игроков. Но, скорее, дело, всё же, в предпочтениях тренера. Вспомним Олега Кононова и удивительную результативность «Арсенала»! «Динамо» - полная противоположность. За весь матч гости позволили сопернику создать лишь один настоящий момент, который и то возник после дальнего удара Скопинцева и добивания Гулиева.
Вряд ли у «Динамо» будут какие-либо сложности с тем, чтобы остаться в РПЛ, но наблюдать за игрой «бело-голубых» бывает мучительно сложно. Особенно, если делать это приходится нейтральному болельщику, который не испытывает особых чувств к «Динамо». К слову, «бело-голубые» уже в третий раз подряд в РПЛ сыграли вничью. И в третий раз – со счётом 0:0. Это – просто пытка.
Амбиции ростовчан
Наверное, «динамовцев» гостевая ничья с командой из верхней части турнирной таблицы вполне устроила. Но хозяева явно рассчитывали на большее. У «Ростова» есть уникальный шанс побороться за путёвку в еврокубки. Очевидно, что в нынешних условиях нелучшего сезона лидеров у команд второго эшелона будет реальный шанс. ЦСКА находится в стадии перестройки, «Локомотив» пока представляет собой команду-загадку, «Спартак» и вовсе переживает полномасштабный кризис, конца которому пока не видно.
На фоне серьёзнейших проблем конкурентов «Ростов» превращается в реального претендента на места в первой пятёрке. Вполне вероятно, что южане добьются это цели, но им нужно что-то делать с игрой в атаке. «Ростов» продолжает здорово играть с командами, которые любят контролировать мяч. Проблема заключается в том, что в российском чемпионате таких команд немного.
«Лестеру» в «золотой» сезон было вполне комфортно и удобно. В Англии ни одна команда не откажется от возможности владеть мячом, если её предоставит соперник. В России совершенно иная ситуация. И матч с «Динамо» лишь подтвердил этот тезис. Было заметно, что обеим командам проще играть без мяча. Переход в позиционное наступление фактически лишал «Динамо» и «Ростов» манёвра: игроки просто не знали, что делать с мячом дальше.
После этой ничьей «Ростов» вышел на промежуточное третье место. Удивительно, что в нынешнем сезоне южане теряли очки в матчах с соперниками, которых, по идее, один из лидеров должен обыгрывать. «Ростов» уступил «Крыльям Советов», «Оренбургу» и «Локомотиву», а также сыграл вничью с «Рубином», «Уралом», «Уфой», «Краснодаром» и «Динамо». Очевидно, что пока главной проблемой южан является игра с соперниками, уступающими им в классе.
Тем не менее, «Ростов» к концовке первого круга получил хорошие стартовые позиции. И если во время зимней паузы Валерий Карпин получить возможность усилить состав с помощью более качественных игроков группы атаки, то «Ростов» может превратиться в серьёзного претендента на место в пятёрке. Особенность чемпионата заключается в том, что он фактически состоит из двух частей. И во вторую половину сезона команды могут войти с принципиально иными составами и возможностями.
Тем не менее, чем бы ни закончилось приключение ростовчан, Валерий Карпин заслуживает самых лестных слов. Одна из самых интересных и самобытных команд периферии получила ещё и харизматичного тренера, соответствующего характеру самого города. И наблюдать за этим безумно интересно.
"Ростов" – "Динамо" 0:0
"Ростов": Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Ингасон, Ионов (Логашов, 64), Скопинцев, Юсупов, Гулиев, Гацкан, Шомуродов (Кьяртанссон, 79), Сигурдарсон
"Динамо": Шунин, Морозов, Евгеньев, Шуньич, Хольмен, Черных, Соснин, Теттех, Жоаозиньо, Марков, Луценко
Предупреждения: Хольмен, 5, Ингасон, 25, Марков, 45+1, Шуньич, 64, Евгеньев, 86
Фото - твиттер "Ростова"
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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