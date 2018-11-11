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Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры.

– Вы завершаете карьеру в "Кайрате" или в целом?

– Думаю, полностью завершаю карьеру.

– Какие у вас планы на ближайшее время?

– Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург.

ФК "Кайрат"
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 16:27
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13
(2)
#13  Фонтанка  Питер (Сегодня, 17:23)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь, Андрюха, наши ожидания это - твои проблемы !
Ждём в клубе!!!


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" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#12  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:14)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо за великолепную игру, Андрей!!!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 16:58)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Volodia379
Причем даже без ордена

Шава как ни крути личность. Только они могут зажигать на поле. Ордена им не нужны. Жена даже сперла Кубок и его личные медали. Да и фиг с ней.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Volodia379   (Сегодня, 16:55)
  • +6
  •  (6)

Что бы не говорили про него а свой след он оставил в нашем футболе! Причем даже без ордена! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#9  guns111  Выборг (Сегодня, 16:40)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Помню гол на велодроме на последних секундах, и чудо навес с Голландией!
Давай Андрюха поближе к клубу. 100% зенитовец!


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Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#8  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шава лучший!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#7  Городовой  Россия (Сегодня, 16:37)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо Андрей.Ты настоящая легенда Питера и лучший футболист из своих воспитанников на мой взгляд.Пусть не все в жизни спортивной сложилось,но и в Арсенале след достойный оставил и Зениту не один титул и трофей принес.Всегда вспоминаю великолепный пас в финале Ку.К таланту бы столько же трудолюбия и вполне мог стать игроком гранда.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#6  Maurizio di Mauro  Самара (Сегодня, 16:35)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Спасибо Андрюха, за то, что показал, что и российские игроки могут показывать футбол мирового уровня. Один из лучших плеймейкеров своего времени.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
#5  strekall  Руcь (Сегодня, 16:35)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи, Андрей!


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
#4  Tokio581   (Сегодня, 16:33)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Андрей спасибо за победы и красивую игру!!
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 16:31)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас главное на первое место семья, а то у него не очень с этим, было.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 16:30)
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Спасибо тебе, Андрей! Лучший игрок России за последние 15 лет! По скорости, уму и чтению игры, боюсь не скоро такие Аршавины появятся...
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  Медведь Русский   (Сегодня, 16:28)
  • +11
  •  (11)
online

спасибо за игру Андрей!!!
очень многое было великолепно!
незабываемый дриблинг, красивые удары, важнейшие голы. эх, настояльгия!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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