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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча
14:19
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
11:41
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
"Уфа" - "Спартак": хозяева одержали первую победу в молодежном первенстве после 13 поражений (6)
11:19
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
"Это ваша ошибка, а не моя!" Слуцкий снова поговорил с журналистом, которого смутил словом "отсосать" (видео) (4)
Вчера, 23:47
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
Дармиан хочет покинуть "МЮ" и вернуться в Италию
Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры.
– Вы завершаете карьеру в "Кайрате" или в целом?
– Думаю, полностью завершаю карьеру.
– Какие у вас планы на ближайшее время?
– Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург.
ФК "Кайрат"
– Вы завершаете карьеру в "Кайрате" или в целом?
– Думаю, полностью завершаю карьеру.
– Какие у вас планы на ближайшее время?
– Сейчас выходные, потом тренировочный процесс к финалу Кубка и в конце ноября я вернусь в Петербург.
ФК "Кайрат"
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