Матч на стыке эпох - "Уфа" обретает надежду, "Спартак" исключительно плох

Рианчо такой Рианчо - снова все перемешал

Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

10 минут в середине первого тайма - все, что "Спартак" может занести себе в актив

Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

Кононову будет очень тяжело

Фото: Спорт-Экспресс

"Уфа" стала смелее атаковать

Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

Впереди у "Уфы" три выездных матча - от них будет зависеть судьба Кириченко?