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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Матч на стыке эпох - "Уфа" обретает надежду, "Спартак" исключительно плох
Для "Уфы" сегодня началась новая глава - она впервые сыграла под руководством Кириченко и без Томарова. Для "Спартака" же был последний матч на отрезке между увольнением Карреры и правлением Рианчо - уже завтра команду должен возглавить Кононов, которому, без сомнений, будет очень тяжело. Rusfootball.info разбирает историческую встречу.
Перемены в тренерском штабе "Спартака" начались три недели назад. 22 октября было объявлено о расторжении контракта с приведшим клуб к долгожданному чемпионству Каррерой. Тогда же мы узнали, что временно исполняющим обязанности главного тренера будет Рианчо. Кто-то другой за столь короткий срок не запомнился бы ничем особенным, но Рауль сразу же дал понять, что он готов отжигать. И дело не только в пресс-конференциях с громкими словами - испанец принялся активно тасовать состав.
Вот и сегодня "красно-белые" предстали в сильно измененном виде по сравнению с игрой против "Рейнджерс", которая была лишь три дня назад. Причем, о том, что в Уфу не поедет целая группа игроков, включая Еременко, Зобнина, Комбарова, мы узнали еще в субботу. На поле стадиона "Нефтяник" благодаря решению тренера вышли, например, не игравший с 16 сентября Ещенко и игравший только в кубковых встречах Ребров. Впрочем, ни эти два футболиста, ни остальные девять, ни проведенная ротация, ни что-либо другое не помогли "Спартаку" набрать очки.
В начале матча столичная команда была не слишком активной и достаточно долго втягивалась в дело. Минуте на 20-й Ханни несколько неожиданно относительно темпа развивающихся событий сотряс перекладину и громким звуком металла намекнул на то, что "Спартак" готов приблизиться к голу. И последующие несколько атак этот намек сделали еще более четкими и понятными. "Красно-белые" имели шанс забить. И не только с игры. Неплохая попытка с рикошетом от защитника удалась Фернандо.
Но достаточно бодро проведенная середина первого тайма осталась единственным ярким пятном в игре гостей. Подопечные Рианчо продолжали иметь преимущество во владении мячом, но распоряжались им таким образом, что у ворот Беленова до конца встречи опасностей больше не возникало. Собственно говоря, в период с 30-й минуты и до финального свистка "Спартак" нанес лишь три удара по воротам, два из которых были заблокированы, а еще один прошел далеко от створа.
Возможно, на состоянии игроков сказывался матч четверга в Лиге Европы. Возможно, на качество их действий влиял мороз и искусственное поле, которое в Уфе на внешний вид не самое идеальное. Но давайте не будем забывать, что "Уфа" играла в таких же условиях, и что Рианчо применил ротацию, использовав часть футболистов, которые не имели особой нагрузки в середине недели. Наиболее явной причиной очередного поражения "Спартака" все-таки видится неопределенность с главным тренером и существенное промедление в вопросе назначения Кононова.
Завтра вопрос с оформлением трудовых отношений Олега Георгиевича и столичного клуба должен быть официально закрыт. Об этом сообщает масса источников и на это прямо намекает прощание Кононова с игроками и болельщиками тульского "Арсенала". Впереди у наставника будут две недели - паузы на игры национальных сборных очень кстати. За это время российскому специалисту нужно успеть провести максимально возможную работу над ошибками. Будет ли это чисто психологическая встряска и перенастрой или начало перестроения фундамента? Посмотрим. В любом случае очевидно, что Кононову будет очень тяжело. Но раз он принял этот вызов, значит он его не боится.
А что "Уфа"? У нее ведь сегодня был не менее важный матч. На этой неделе Томаров подал в отставку, и руководству клуба пришлось решать задачу по выбору нового тренера. Далеко ходить и долго думать никто не стал - уже работавший в команде Кириченко отлично подходил на освободившуюся вакансию. Правда, пока что его наградили приставкой "исполняющий обязанности". Впрочем, думается, что если "уфимцы" начнут играть лучше и будут добиваться положительного результата, Кириченко будет назначен полноценным главным тренером.
Встреча со "Спартаком" стала для него первым шагом к этому. Сразу же стало заметно, что "Уфа" начала действовать более смело. Особенно это касается атаки. Подопечные Дмитрия Сергеевича ловко использовали возможности убежать в контратаки, преимущественно используя фланги. Причем, в первом тайме большую активность проявляли игроки с правой бровки, а во втором - с левой. Собственно говоря, первый гол тоже пришел с края, когда "уфимцы" вытянули Ещенко ближе к центру поля и воспользовались оголившейся за его спиной зоной.
Кириченко грамотно нашел уязвимость в игре "Спартака" и донес до своих игроков мысли о том, как им нужно действовать. Если бы не проблемы с реализацией, то "Уфа" могла открыть счет еще в первом тайме. Над этим, кстати, Дмитрию Сергеевичу предстоит серьезно поработать, поскольку мы знаем, что в этом сезоне башкирскую команду зачастую подводил именно завершающий удар. Две недели паузы, конечно, пригодятся не только Кононову, но и Кириченко.
Другое дело, что у "Уфы" остались в этом году очень непростые матчи, в которых продолжить победный путь будет сложно. Ее ждут три выезда - в Оренбург, в Махачкалу и в Краснодар. Сможет ли "Уфа" по их итогам улучшить свое положение в турнирной таблице? Ответ на этот вопрос, пожалуй, будет решающим с точки зрения дальнейших перспектив Кириченко в роли главного тренера. Мне кажется, что отсутствие поражений во встречах с "Оренбургом" и "Анжи" при хотя бы одной победе будет считаться приемлемым результатом.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Рианчо такой Рианчо - снова все перемешал
Перемены в тренерском штабе "Спартака" начались три недели назад. 22 октября было объявлено о расторжении контракта с приведшим клуб к долгожданному чемпионству Каррерой. Тогда же мы узнали, что временно исполняющим обязанности главного тренера будет Рианчо. Кто-то другой за столь короткий срок не запомнился бы ничем особенным, но Рауль сразу же дал понять, что он готов отжигать. И дело не только в пресс-конференциях с громкими словами - испанец принялся активно тасовать состав.
Вот и сегодня "красно-белые" предстали в сильно измененном виде по сравнению с игрой против "Рейнджерс", которая была лишь три дня назад. Причем, о том, что в Уфу не поедет целая группа игроков, включая Еременко, Зобнина, Комбарова, мы узнали еще в субботу. На поле стадиона "Нефтяник" благодаря решению тренера вышли, например, не игравший с 16 сентября Ещенко и игравший только в кубковых встречах Ребров. Впрочем, ни эти два футболиста, ни остальные девять, ни проведенная ротация, ни что-либо другое не помогли "Спартаку" набрать очки.
Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
10 минут в середине первого тайма - все, что "Спартак" может занести себе в актив
В начале матча столичная команда была не слишком активной и достаточно долго втягивалась в дело. Минуте на 20-й Ханни несколько неожиданно относительно темпа развивающихся событий сотряс перекладину и громким звуком металла намекнул на то, что "Спартак" готов приблизиться к голу. И последующие несколько атак этот намек сделали еще более четкими и понятными. "Красно-белые" имели шанс забить. И не только с игры. Неплохая попытка с рикошетом от защитника удалась Фернандо.
Но достаточно бодро проведенная середина первого тайма осталась единственным ярким пятном в игре гостей. Подопечные Рианчо продолжали иметь преимущество во владении мячом, но распоряжались им таким образом, что у ворот Беленова до конца встречи опасностей больше не возникало. Собственно говоря, в период с 30-й минуты и до финального свистка "Спартак" нанес лишь три удара по воротам, два из которых были заблокированы, а еще один прошел далеко от створа.
Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Кононову будет очень тяжело
Возможно, на состоянии игроков сказывался матч четверга в Лиге Европы. Возможно, на качество их действий влиял мороз и искусственное поле, которое в Уфе на внешний вид не самое идеальное. Но давайте не будем забывать, что "Уфа" играла в таких же условиях, и что Рианчо применил ротацию, использовав часть футболистов, которые не имели особой нагрузки в середине недели. Наиболее явной причиной очередного поражения "Спартака" все-таки видится неопределенность с главным тренером и существенное промедление в вопросе назначения Кононова.
Завтра вопрос с оформлением трудовых отношений Олега Георгиевича и столичного клуба должен быть официально закрыт. Об этом сообщает масса источников и на это прямо намекает прощание Кононова с игроками и болельщиками тульского "Арсенала". Впереди у наставника будут две недели - паузы на игры национальных сборных очень кстати. За это время российскому специалисту нужно успеть провести максимально возможную работу над ошибками. Будет ли это чисто психологическая встряска и перенастрой или начало перестроения фундамента? Посмотрим. В любом случае очевидно, что Кононову будет очень тяжело. Но раз он принял этот вызов, значит он его не боится.
Фото: Спорт-Экспресс
"Уфа" стала смелее атаковать
А что "Уфа"? У нее ведь сегодня был не менее важный матч. На этой неделе Томаров подал в отставку, и руководству клуба пришлось решать задачу по выбору нового тренера. Далеко ходить и долго думать никто не стал - уже работавший в команде Кириченко отлично подходил на освободившуюся вакансию. Правда, пока что его наградили приставкой "исполняющий обязанности". Впрочем, думается, что если "уфимцы" начнут играть лучше и будут добиваться положительного результата, Кириченко будет назначен полноценным главным тренером.
Встреча со "Спартаком" стала для него первым шагом к этому. Сразу же стало заметно, что "Уфа" начала действовать более смело. Особенно это касается атаки. Подопечные Дмитрия Сергеевича ловко использовали возможности убежать в контратаки, преимущественно используя фланги. Причем, в первом тайме большую активность проявляли игроки с правой бровки, а во втором - с левой. Собственно говоря, первый гол тоже пришел с края, когда "уфимцы" вытянули Ещенко ближе к центру поля и воспользовались оголившейся за его спиной зоной.
Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Впереди у "Уфы" три выездных матча - от них будет зависеть судьба Кириченко?
Кириченко грамотно нашел уязвимость в игре "Спартака" и донес до своих игроков мысли о том, как им нужно действовать. Если бы не проблемы с реализацией, то "Уфа" могла открыть счет еще в первом тайме. Над этим, кстати, Дмитрию Сергеевичу предстоит серьезно поработать, поскольку мы знаем, что в этом сезоне башкирскую команду зачастую подводил именно завершающий удар. Две недели паузы, конечно, пригодятся не только Кононову, но и Кириченко.
Другое дело, что у "Уфы" остались в этом году очень непростые матчи, в которых продолжить победный путь будет сложно. Ее ждут три выезда - в Оренбург, в Махачкалу и в Краснодар. Сможет ли "Уфа" по их итогам улучшить свое положение в турнирной таблице? Ответ на этот вопрос, пожалуй, будет решающим с точки зрения дальнейших перспектив Кириченко в роли главного тренера. Мне кажется, что отсутствие поражений во встречах с "Оренбургом" и "Анжи" при хотя бы одной победе будет считаться приемлемым результатом.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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