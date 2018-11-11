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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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"Советский Спорт" обвинил "Уфу" и "Спартак" в договорняке. Но совсем не разобрался в ситуации (5)
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"Спартак" поздравил Рошу с рождением дочери
"Спартак" поздравил нападающего Педро Рошу с рождением дочери.
"В семье нападающего "Спартака" Педро Роши пополнение! Поздравляем молодых родителей с рождением дочери. Малышку назвали Витория!", - говорится в сообщении пресс-службы.
"В семье нападающего "Спартака" Педро Роши пополнение! Поздравляем молодых родителей с рождением дочери. Малышку назвали Витория!", - говорится в сообщении пресс-службы.
В семье нападающего #Спартак’а Педро @roocha_94 Роши пополнение! ?????— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 11, 2018
Поздравляем молодых родителей с рождением дочери.
Малышку назвали Витория! ?? pic.twitter.com/IpM1SZsm5T
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