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"Спартак" поздравил Рошу с рождением дочери

"Спартак" поздравил нападающего Педро Рошу с рождением дочери.

"В семье нападающего "Спартака" Педро Роши пополнение! Поздравляем молодых родителей с рождением дочери. Малышку назвали Витория!", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги: Роша Спартак
Сегодня, 20:22
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