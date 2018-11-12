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Игорь Черевченко возглавит тульский "Арсенал"

Игорь Черевченко возглавит тульский "Арсенал" после ухода Олега Кононова в "Спартак".

У Игоря Семшова, который станет де-факто главным тренером туляков, нет лицензии PRO (что является обязательным требованием по лицензированию футбольных клубов), у Черевченко же она есть. Формат такого сотрудничества сохранится до конца текущего года, после чего клуб примет решение о будущем этого тренерского штаба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черевченко Арсенал Тула
Сегодня, 00:09
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