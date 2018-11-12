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Филип Уремович: "Рубин" доказал, что может играть с чемпионом на равных

Защитник "Рубина" Филип Уремович прокомментировал ничью в матче с "Локомотивом" (0:0).

"Это была очень сложная игра. В первом тайме соперник доминировал, но во второй половине мы выровняли игру. Начали играть более активно и агрессивно. У нас появились возможности, чтобы забить. Мы показали, что можем играть с чемпионом на одном уровне. Из таких игр нужно извлекать уроки, чтобы в будущем играть лучше", – цитирует Уремовича клубная пресс-служба.
Теги: Рубин Локомотив
Сегодня, 11:51
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:02)
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Болеет за:
«Ростов»
Рубин должен был выиграть этот матч, но подвела реализация моментов.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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