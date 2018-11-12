Футболист сборной России подарил девочке щенка лабрадора (видео)

Газинский подарил девочке щенка лабрадора. Милота дня pic.twitter.com/qXSVSYHIK3 — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) November 12, 2018

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский исполнил мечту девочки по имени Вика.В рамках конкурса "Новогодние мечты" футболист подарил ребенку щенка лабрадора. Произошло это на тренировке национальной сборной, которая готовится к матчам против Германии и Швеции.