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Футболист сборной России подарил девочке щенка лабрадора (видео)

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский исполнил мечту девочки по имени Вика.

В рамках конкурса "Новогодние мечты" футболист подарил ребенку щенка лабрадора. Произошло это на тренировке национальной сборной, которая готовится к матчам против Германии и Швеции.

Теги: Сборная России Газинский
Сегодня, 19:19
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#1  Брюзга  Рязань (Сегодня, 19:50)
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Юра, браво.
Для тебя не такой уж и расход, а девчушке - счастье. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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