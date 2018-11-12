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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Силкин: Ари в сборной России? Я не поддерживаю натурализацию игроков
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу приглашения в сборную России нападающего Ари, рассказал об ожиданиях от товарищеского матча с командой Германии и игры Лиги наций со сборной Швеции, а также поразмышлял о том, что принесет «Спартаку» приход Олега Кононова на должность главного тренера команды.
- В понедельник в сборную России был вызван Ари. Теоретически за нашу команду уже могут сыграть пять натурализованных футболистов. Некоторые поклонники футбола на это сморят скептически. Каково ваше отношение?
- Я тоже не поддерживаю натурализацию игроков. Надо воспитывать своих футболистов — тогда появятся у нас свои хорошие игроки для сборной России, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - А натурализация, мне кажется, как раз ни к чему хорошему не приведет. Какую-то дырку заткнуть? Не понимаю этого. К тому же, Ари — форвард. У нас есть достаточно нападающих... Но сейчас есть возможность посмотреть в деле Ари. Видимо, тренер и хочет попробовать этого игрока в матче.
- Чего ждете от ближайших матчей сборной России с командами Германии и Швеции?
- Понятно, что в сборной Германии после фиаско на чемпионате мира сейчас идет перестройка. Привлекаются новые футболисты, строится новая команда. Но соперник в любом случае у нас очень сильный. Будет интересно посмотреть, как наша сборная проведет этот матч. Он должен стать серьезной проверкой для нас. Хорошая проверка будет и в игре с командой Швеции.
- Но это уже матч турнира. Наверное, тут уже не до проверок?
- Да, но по сути это ведь тоже официальный товарищеский матч. Да, это турнир, который может дать путевку на чемпионат, но опять же надо дойти до определенного этапа, чтобы ее получить. Что касается непосредственно матча, то у себя дома мы сыграли со шведами вничью, но чувствовалось, что у соперника еще есть потенциал, чтобы сыграть лучше. Сейчас матч проведем в гостях, это уже сложнее.
- Когда игроки сборной приезжали в расположение национальной команды, «Спартак» объявил о назначении своего главного тренера, которым, как и ожидалось, стал Олег Кононов. Как думаете, какими будут его первые шаги в новой команде?
-Трудно сказать, каких именно. В целом, как тренер, мне Кононов очень импонирует. Думаю, спартаковцам он будет прививать атакующий футбол. Под его руководством неплохо играл «Краснодар». То, что тульский «Арсенал» сейчас приподнялся в турнирной таблице, конечно же, это его заслуга. Потому что звезд в составе этой команды особо нет.
В «Спартаке» же хороший подбор игроков, и сейчас задачей Кононова будет слепить хороший коллектив. Коллектива, по-моему, нет сейчас там.
- В понедельник в сборную России был вызван Ари. Теоретически за нашу команду уже могут сыграть пять натурализованных футболистов. Некоторые поклонники футбола на это сморят скептически. Каково ваше отношение?
- Я тоже не поддерживаю натурализацию игроков. Надо воспитывать своих футболистов — тогда появятся у нас свои хорошие игроки для сборной России, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - А натурализация, мне кажется, как раз ни к чему хорошему не приведет. Какую-то дырку заткнуть? Не понимаю этого. К тому же, Ари — форвард. У нас есть достаточно нападающих... Но сейчас есть возможность посмотреть в деле Ари. Видимо, тренер и хочет попробовать этого игрока в матче.
- Чего ждете от ближайших матчей сборной России с командами Германии и Швеции?
- Понятно, что в сборной Германии после фиаско на чемпионате мира сейчас идет перестройка. Привлекаются новые футболисты, строится новая команда. Но соперник в любом случае у нас очень сильный. Будет интересно посмотреть, как наша сборная проведет этот матч. Он должен стать серьезной проверкой для нас. Хорошая проверка будет и в игре с командой Швеции.
- Но это уже матч турнира. Наверное, тут уже не до проверок?
- Да, но по сути это ведь тоже официальный товарищеский матч. Да, это турнир, который может дать путевку на чемпионат, но опять же надо дойти до определенного этапа, чтобы ее получить. Что касается непосредственно матча, то у себя дома мы сыграли со шведами вничью, но чувствовалось, что у соперника еще есть потенциал, чтобы сыграть лучше. Сейчас матч проведем в гостях, это уже сложнее.
- Когда игроки сборной приезжали в расположение национальной команды, «Спартак» объявил о назначении своего главного тренера, которым, как и ожидалось, стал Олег Кононов. Как думаете, какими будут его первые шаги в новой команде?
-Трудно сказать, каких именно. В целом, как тренер, мне Кононов очень импонирует. Думаю, спартаковцам он будет прививать атакующий футбол. Под его руководством неплохо играл «Краснодар». То, что тульский «Арсенал» сейчас приподнялся в турнирной таблице, конечно же, это его заслуга. Потому что звезд в составе этой команды особо нет.
В «Спартаке» же хороший подбор игроков, и сейчас задачей Кононова будет слепить хороший коллектив. Коллектива, по-моему, нет сейчас там.
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