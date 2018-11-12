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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Максим Беляев: если Семшов возглавит тульский "Арсенал", это будет правильным ходом
Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев считает, что назначение на пост главного тренера команды бывшего наставника "Химика" Игоря Семшова станет правильным ходом для команды.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Семшов может сменить Олега Кононова в тульском "Арсенале". Сегодня, 12 ноября, Кононов был назначен главным тренером "Спартака".
"Да, о варианте с назначением Семшова узнали из Интернета. Если это правда, его назначение будет правильным ходом. Он работал в клубе, знает всю внутреннюю кухню и игроков. С ним смена тренера пройдёт гладко.
Семшов с Кононовым никогда не работал. По моим ощущениям, ему ближе философия Божовича, с которым он провёл полноценный сезон. Но уверен, что он привнесёт и что-то свое", - цитирует Беляева "Чемпионат.сом".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Семшов может сменить Олега Кононова в тульском "Арсенале". Сегодня, 12 ноября, Кононов был назначен главным тренером "Спартака".
"Да, о варианте с назначением Семшова узнали из Интернета. Если это правда, его назначение будет правильным ходом. Он работал в клубе, знает всю внутреннюю кухню и игроков. С ним смена тренера пройдёт гладко.
Семшов с Кононовым никогда не работал. По моим ощущениям, ему ближе философия Божовича, с которым он провёл полноценный сезон. Но уверен, что он привнесёт и что-то свое", - цитирует Беляева "Чемпионат.сом".
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