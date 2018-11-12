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Максим Беляев: если Семшов возглавит тульский "Арсенал", это будет правильным ходом

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев считает, что назначение на пост главного тренера команды бывшего наставника "Химика" Игоря Семшова станет правильным ходом для команды.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Семшов может сменить Олега Кононова в тульском "Арсенале". Сегодня, 12 ноября, Кононов был назначен главным тренером "Спартака".

"Да, о варианте с назначением Семшова узнали из Интернета. Если это правда, его назначение будет правильным ходом. Он работал в клубе, знает всю внутреннюю кухню и игроков. С ним смена тренера пройдёт гладко.

Семшов с Кононовым никогда не работал. По моим ощущениям, ему ближе философия Божовича, с которым он провёл полноценный сезон. Но уверен, что он привнесёт и что-то свое", - цитирует Беляева "Чемпионат.сом".
Теги: Беляев Семшов Арсенал Тула
Вчера, 23:16
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#2  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:58)
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Ждем Макс тебя в Спартаке в скором времени ^_^
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  Agasphere  Москва (Вчера, 23:34)
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Пусть лучше "Арсенал" возглавит Семак, а Семшов "Зенит"! Вот веселуха-то будет, а? heart_eyes
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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