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Максим Беляев: Кононов не клоун, чтобы устраивать шоу из пресс-конференций

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев заявил, что не считает бывшего наставника Олега Кононова скучным и всегда с удовольствием посещал занятия специалиста.

"Кононов скучный? Ну он же не шут какой-то или клоун, чтобы устраивать шоу из пресс-конференции. Человек говорит по делу — про футбол. Если кому-то скучно или пресно, включите ТНТ.

У Кононова интересные занятия. Знаете, как любимый предмет в школе: невозможно оторваться, слушаешь с открытым ртом и узнаёшь много нового", - цитирует Беляева "Чемпионат.сом".
Теги: Беляев Кононов Спартак
Вчера, 23:31
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