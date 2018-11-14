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Анатолий Бышовец: пять натурализованных игроков в сборной - это уже слишком

Экс-главный тренер сборной России и СССР Анатолий Бышовец рассказал о своём отношении к натурализации легионеров.

"Пять натурализованных игроков в сборной России - это уже слишком. Мы не нарушаем никаких правил, но, на мой взгляд, шанс выступать в сборной должны получать местные игроки. Например, в баскетболе только один натурализованный игрок может выступать за сборную. Похожее правило должно появиться и в футболе", — цитирую Бышовца "Известия".
Теги: Бышовец Сборная России
Сегодня, 09:14
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 10:39)
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Болеет за:
«Реал»
Вполне разумное предложение!
Можно в процентном отношении применить ко всем сборным, по аналогии с баскетболом.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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