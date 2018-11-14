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Олег Кононов посетил матч "Спартака-2" в ФНЛ

"Спартак-2" в эти минуты встречается с "Сибирью" в рамках ФНЛ.

Игру посетил главный тренер "Спартака" Олег Кононов.

Специалист приехал за полчаса до игры и наблюдает за встречей с VIP трибуны, сообщает "СЭ".
Теги: Спартак-2 Сибирь Кононов
Сегодня, 14:28
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#2  Роман Маманов   (Сегодня, 14:49)
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вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/e72
Регистрация: 14.11.2018 [жалоба]
#1  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Присмотрит Бакаева младшего и Мамина.
И Мелкадзе просыпаться начинает.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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