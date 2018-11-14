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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Валерий Овчинников: Мамаев и Кокорин пришибли себя (8)
Олег Кононов посетил матч "Спартака-2" в ФНЛ
"Спартак-2" в эти минуты встречается с "Сибирью" в рамках ФНЛ.
Игру посетил главный тренер "Спартака" Олег Кононов.
Специалист приехал за полчаса до игры и наблюдает за встречей с VIP трибуны, сообщает "СЭ".
Игру посетил главный тренер "Спартака" Олег Кононов.
Специалист приехал за полчаса до игры и наблюдает за встречей с VIP трибуны, сообщает "СЭ".
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