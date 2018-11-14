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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Горлукович: Боккетти не соответствует "Спартаку" уже года два
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту".
– Как отнеслись к тому, что Каррера стал в такой сложный момент доверять молодежи?
– За это итальянцу нужно сказать "спасибо". Хотя выпускать молодых ребят – большой риск. Но если бы опытные лидеры держали свой уровень, молодых на поле было бы гораздо меньше. Мне вообще кажется, что молодые футболисты должны больше играть в Лиге Европы, а вот в чемпионате надо делать ставку на проверенных исполнителей.
– Как вам эксперимент с переводом Боккетти на позицию опорника?
– Это безобразие. Он даже на позиции центрального защитника не всегда стабилен. По большому счету, итальянцу нужно искать новый клуб. Сальваторе сам дает понять, что не тянет уровень "Спартака". Почему его держат в клубе – тоже вопрос.
– В "Рубине" он играл интереснее?
– Намного. На мой взгляд, по уровню игры Боккетти не соответствует красно-белым уже года два.
"Спорт-Экспресс"
– Как отнеслись к тому, что Каррера стал в такой сложный момент доверять молодежи?
– За это итальянцу нужно сказать "спасибо". Хотя выпускать молодых ребят – большой риск. Но если бы опытные лидеры держали свой уровень, молодых на поле было бы гораздо меньше. Мне вообще кажется, что молодые футболисты должны больше играть в Лиге Европы, а вот в чемпионате надо делать ставку на проверенных исполнителей.
– Как вам эксперимент с переводом Боккетти на позицию опорника?
– Это безобразие. Он даже на позиции центрального защитника не всегда стабилен. По большому счету, итальянцу нужно искать новый клуб. Сальваторе сам дает понять, что не тянет уровень "Спартака". Почему его держат в клубе – тоже вопрос.
– В "Рубине" он играл интереснее?
– Намного. На мой взгляд, по уровню игры Боккетти не соответствует красно-белым уже года два.
"Спорт-Экспресс"
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