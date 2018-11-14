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Сергей Горлукович: Боккетти не соответствует "Спартаку" уже года два

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту".

– Как отнеслись к тому, что Каррера стал в такой сложный момент доверять молодежи?

– За это итальянцу нужно сказать "спасибо". Хотя выпускать молодых ребят – большой риск. Но если бы опытные лидеры держали свой уровень, молодых на поле было бы гораздо меньше. Мне вообще кажется, что молодые футболисты должны больше играть в Лиге Европы, а вот в чемпионате надо делать ставку на проверенных исполнителей.

– Как вам эксперимент с переводом Боккетти на позицию опорника?

– Это безобразие. Он даже на позиции центрального защитника не всегда стабилен. По большому счету, итальянцу нужно искать новый клуб. Сальваторе сам дает понять, что не тянет уровень "Спартака". Почему его держат в клубе – тоже вопрос.

– В "Рубине" он играл интереснее?

– Намного. На мой взгляд, по уровню игры Боккетти не соответствует красно-белым уже года два.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Горлукович Боккетти Спартак
Сегодня, 18:48
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(1)
#8  utekay  Россия (Сегодня, 20:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AnK.
"Дед",а кто в данный момент соответствует "Спартаку"? Кутепов,Глушаков,Комбаров-они что ли?

они как раз соответствуют...особенно пашалич и зелупишь


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  Поло   (Сегодня, 20:35)
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Согласен! Но вопрос, тогда почему в предыдущей новести Горлукович согласен с Газзаевым и говорит что у Спартака минимум лигочемпионский состав?)) Если у Спартака в оснве играет тот, кто не соответствует Спартаку. ???
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#6  Гастэряну   (Сегодня, 20:21)
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тому месту, которое занимает пищевик, он вполне соответствует.


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Владелец клуба - ...дон, капитан команды - ...дон, угадай команду.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#5  AnK.   (Сегодня, 20:12)
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Болеет за:
«Спартак»
"Дед",а кто в данный момент соответствует "Спартаку"? Кутепов,Глушаков,Комбаров-они что ли?
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 19:25)
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Цитата: Sergey Nasirov_2
зобнина надо ставить в опорники

ПМСМ это было очевидно всем, кроме бывшего тренерского штаба.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:09)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
И что теперь? Кутепов вообще не соответствует званию футболиста.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:05)
  • 0
  •  (4)

Вернётся жиго ,и джикия ,вместе супер защита . Нужен опорник. Считаю зобнина надо ставить в осрники .Хани и Еременко выше /Игнатов .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:03)
  • -2
  •  (4)

так и есть


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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