Сергей Горлукович: Боккетти не соответствует "Спартаку" уже года два

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту".– За это итальянцу нужно сказать "спасибо". Хотя выпускать молодых ребят – большой риск. Но если бы опытные лидеры держали свой уровень, молодых на поле было бы гораздо меньше. Мне вообще кажется, что молодые футболисты должны больше играть в Лиге Европы, а вот в чемпионате надо делать ставку на проверенных исполнителей.– Это безобразие. Он даже на позиции центрального защитника не всегда стабилен. По большому счету, итальянцу нужно искать новый клуб. Сальваторе сам дает понять, что не тянет уровень "Спартака". Почему его держат в клубе – тоже вопрос.– Намного. На мой взгляд, по уровню игры Боккетти не соответствует красно-белым уже года два.