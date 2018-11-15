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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Олег Кононов: чтобы создать команду, узкой специализации недостаточно
Новый главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов, выступая перед студентами Высшей школы экономики, заявил, что получать знания только по своей узкой специальности (тренерской) недостаточно для того, чтобы создавать команду, давать результат и работать на высоком уровне.
"Что касается менеджмента и работы главным тренером: я трижды встречался с Хосепом Гвардиолой. Мы разговаривали о многих вещах, в том числе затронули тему коммуникации, менеджмента в команде. На что он сказал: "70% успеха тренера — это менеджмент, и только 30% — сама тренерская деятельность". Это говорит о том, что получать знания только по своей узкой специальности (тренерской) недостаточно для того, чтобы создавать команду, давать результат и работать на высоком уровне.
И эти 70% — это взаимоотношения с руководством: между владельцем клуба и тренером должны быть тесный контакт и полное взаимопонимание. Это не так уж просто — отстаивать свою точку зрения и воспринимать другую. Без совместной деятельности главного тренера и руководства никогда не будет результата.
Дальше идет работа с игроками. Контакт нужно поддерживать не только с футболистом, но и с его семьей — супругой и детьми. Этот контакт обязательно должен быть, чтобы укрепить и атмосферу в коллективе, и взаимоотношения между футболистом и тренером", - цитирует Кононова "Р-Спорт".
"Что касается менеджмента и работы главным тренером: я трижды встречался с Хосепом Гвардиолой. Мы разговаривали о многих вещах, в том числе затронули тему коммуникации, менеджмента в команде. На что он сказал: "70% успеха тренера — это менеджмент, и только 30% — сама тренерская деятельность". Это говорит о том, что получать знания только по своей узкой специальности (тренерской) недостаточно для того, чтобы создавать команду, давать результат и работать на высоком уровне.
И эти 70% — это взаимоотношения с руководством: между владельцем клуба и тренером должны быть тесный контакт и полное взаимопонимание. Это не так уж просто — отстаивать свою точку зрения и воспринимать другую. Без совместной деятельности главного тренера и руководства никогда не будет результата.
Дальше идет работа с игроками. Контакт нужно поддерживать не только с футболистом, но и с его семьей — супругой и детьми. Этот контакт обязательно должен быть, чтобы укрепить и атмосферу в коллективе, и взаимоотношения между футболистом и тренером", - цитирует Кононова "Р-Спорт".
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