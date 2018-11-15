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Главный тренер "Чертаново": мне нравится Ари, но лучше бы он родился в России

Главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин прокомментировал вызов в национальную сборную нападающего Ари, который получил российское гражданство:

"Лучше бы конечно он родился в России. Мне нравится футболист Ари. Очень жалко, что какой-то момент времени он просидел на лавке, но, наверное, в тот момент Смолов действительно был сильнее (оба играли в "Краснодаре"). Ари не опустил руки и как все бразильцы, когда получают шанс, приобрел хорошее игровое настроение. Если он забивает, отдает, то у него появляется кураж и он становится еще сильнее. А насчет приглашения иностранца в сборную, у меня двойственное впечатление.

С другой стороны, возьмем Фернандеса, мы же ему благодарны за чемпионат мира и за тот уровень игры. Здесь надо глубоко и подробно все разбирать, говорить о каких-то достоинствах игроках, перечислять кто сейчас может играть, кто травмирован, кто сидит в каких-то местах, не столь отдаленных", - цитирует Осинькина Sport24.
Теги: Ари Сборная России
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