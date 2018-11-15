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Олег Кононов посетил музей "Спартака"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов посетил клубный музей, который расположен на "Открытие Арене". Специалист потратил на изучение экспозиции, посвященной истории красно-белых, несколько часов.

Сегодня, 15 ноября, во второй половине Кононов проведет первую тренировку в качестве главного тренера "Спартака" .

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 15:21
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#4  nedva  Russia (Сегодня, 16:04)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Где фотка..., интересно было бы посмотреть на человека последний раз в этом месте.


Уверен, и болелы других клубов оценили бы наш музей, да религия не позволяет. Был в музее Реала и мне есть с чем сравнить: как минимум не хуже, а по современным техническим примочкам даже круче.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:02)
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  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Пля...Кононов рвет подметки не по детски...и с детства мечтал о "Спартаке", и музей "Спартака" посещает,и клянется в верности "Спартаку" перед портретом Н.Старостина, и с динозавром спартаковским Симоняном чаи распивает, и с Романцевым(скорее всего на рыбалке) собирается встречаться.Ну что ему еще нужно сделать,чтобы его признали своим буржуинским(пардон спартаковским) flushed stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:59)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
следущий этап - борщ... затем - клятва адепта... smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 15:31)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Где фотка..., интересно было бы посмотреть на человека последний раз в этом месте.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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