Олег Кононов посетил музей "Спартака"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов посетил клубный музей, который расположен на "Открытие Арене". Специалист потратил на изучение экспозиции, посвященной истории красно-белых, несколько часов.Сегодня, 15 ноября, во второй половине Кононов проведет первую тренировку в качестве главного тренера "Спартака" .