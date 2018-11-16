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Рауль Рианчо: надеюсь уже зимой возобновить тренерскую практику

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо, покинувший московский клуб на этой неделе, поделился планами на будущее.

"Я уже дома, в Испании. Семья очень этому рада, и особенно — мама, которая сильно переживала за меня. У нас большое семейство, и все мы: братья, дети, племянники — всегда тянулись к ней и стараемся по возможности быть рядом. Сейчас отдохну немного, но, надеюсь, пауза надолго не затянется, и уже зимой я смогу вернуться к любимому делу. С удовольствием ещё поработал бы в России. Пока вариантов продолжения карьеры нет, но верю, что в ближайшее время они появятся", - цитирует Рианчо "Чемпионат.сом".
Теги: Рианчо
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