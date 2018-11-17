Юрий Семин объяснил отсутствие Хеведеса, Денисова и Фернандеша в матче с "Рубином"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, почему с "Рубином" не играли Бенедикт Хеведес, Игорь Денисов и Мануэл Фернандеш.– Фернандеш был травмирован. А Хеведас с Денисовым были здоровы. Просто сейчас все футболисты находятся в хороших кондициях. А потому я дал возможность проявить себя другим игрокам. При таком количестве получивших повреждения игроков, которые обрушились на "Локомотив", для того, чтобы поддерживать команду в тонусе, нужна ротация.– Ни один игрок при календаре, как у нас, не в состоянии выдержать такие нагрузки. 5 игр за 13 дней! Два перелета по 6 часов в оба конца: в Красноярск и Порту. 24 часа футболисты сидят в самолете, играя через два дня на третий. Еще и разница во времени между Порту и Красноярском – 7 часов. Поэтому и приходится давать игрокам паузы.– Это очень тонкий момент. Ни для кого нет постоянного места в составе, есть постоянная конкуренция. И ее должны выдерживать, как опытные, так и молодежь.Еще один из факторов – травмы ведущих игроков. За этот сезон у нас получали повреждения Рыбус, Чорлука, Смолов, Фарфан – из-за участия в чемпионате мира они не прошли полноценную подготовку к сезону. Коломейцев тоже травмировался, Кверквелия получал дисквалификацию... Я уже сбиваюсь со счета, сколько потерь случилось за сезон. Это и заставляет вносить перемены в состав.