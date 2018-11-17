Вандерсон: иногда задумываюсь о чемпионстве "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон признался, что иногда задумывается о чемпионстве своей команды.– Конечно, я об этом иногда думаю. Но сейчас нужно стараться набрать как можно больше очков. И оставаться наверху таблицы.– Первая пятерка. Каждый год за титул борется примерно это число команд. Да и по итогам отрыв чемпиона от остальных клубов не такой уж и большой.– Во-первых, хочется завершить чемпионат как можно выше в турнирной таблице. Во-вторых, надеюсь забить много голов и отдать как можно больше результативных передач. Сколько голов? Сейчас у меня на счету четыре мяча. Надеюсь, получится забить 10 или чуть больше. Это было бы великолепно!