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Артем Дзюба имеет шансы сыграть со Швецией

Национальная сборная России в Лейпциге продолжает подготовку к заключительному матчу Лиги наций против команды Швеции. Игра состоится 20 ноября в Сольне, начало в 20:45 (22:45, мск).

18 ноября в 11:30 подопечные Станислава Черчесова проведут очередную тренировку на арене "Sportschule Leipzig", а во второй половине дня отправятся в Швецию.

Завтра уже в Стокгольме к сборной присоединится форвард Артём Дзюба, который выполнил всю лечебно-реабилитационную программу в Москве. Утром он проведёт ещё одну тренировку и вылетит в расположение нашей команды, как и планировалось ранее.

Между тем, защитник сборной России Константин Рауш, у которого имеются проблемы с мышцами шеи и спины, завтра покинет расположение команды. До матча со Швецией ему не хватит времени для полного восстановления.

Отметим, что полузащитник Александр Головин не сможет помочь сборной 20 ноября, так как он только вчера приступил к беговой работе на поле и на восстановление ему потребуется ещё не менее пяти дней.

РФС
Теги: Дзюба Сборная России Сборная Швеции
Вчера, 23:40
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:43)
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Болеет за:
«Зенит»
Пусть отдыхает, у Бразилии-2 свои нападающие есть.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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