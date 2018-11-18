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Софьян Ханни: адаптация в "Спартаке" ещё не закончена

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал о своей адаптации в московском клубе.

"Адаптация проходит хорошо. Первый раз приехал в Россию и не знал, как всё пройдёт, поэтому переживал. Но в итоге меня хорошо приняли. Правда, адаптация ещё не закончена. Я всё ещё жду от себя лучших результатов, хочу показать всё, на что способен, и приносить клубу пользу", - приводит слова Ханни пресс-служба клуба.
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 13:18
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