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Стал известен состав "Зенита" на матч с "Шальке"

Стал известен состав "Зенита" на товарищеский матч с "Шальке".

"Зенит": Кержаков М. - Чернов, Иванович, Скроботов, Анюков - Эрнани, Краневиттер, Оздоев - Набиуллин, Дриусси, Шатов.

Запасные: Лодыгин, Воробьев, Терентьев, Мусаев, Иванов.
Теги: Зенит Шальке
Сегодня, 14:08
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