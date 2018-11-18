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Кононов – о разгромном поражении "Спартака-2": у "Шинника" была стопроцентная реализация

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после крупного поражения "Спартака-2" от "Шинника" (1:4) в рамках 23-го тура ФНЛ отказался комментировать работу в первой команде.

– Вопросы только по игре, – сказал Кононов.

– Не считаете, что стиль игры команды был далек от того, который вы будете ставить "Спартаку"? Будете просить Виктора Булатова о том, чтобы стиль у первой и второй команд был одинаковым?

– Он будет, – признался Кононов. – У команды есть очень хорошие моменты игры в атаке, надо укреплять оборону.

– Показалось, что реализация моментов у соперника была стопроцентной…

– Да, соглашусь. Хорошие моменты были у "Спартака-2" в атаке. В целом игра команды вызывает оптимизм. Бывают такие матчи, когда у нас не залетает, а у соперника залетает.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Спартак-2 Шинник
Сегодня, 19:26
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#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:10)
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Болеет за:
«Спартак»
Если надоели, читай про Семака ,который делал сегодня с Шальке все что хотел, даже гол забили с подачи Лапочкина.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 19:44)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А не пошли бы вы подальше уже с этим приговорённым....., надоели.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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