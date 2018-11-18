Кононов – о разгромном поражении "Спартака-2": у "Шинника" была стопроцентная реализация

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после крупного поражения "Спартака-2" от "Шинника" (1:4) в рамках 23-го тура ФНЛ отказался комментировать работу в первой команде.– Вопросы только по игре, – сказал Кононов.– Он будет, – признался Кононов. – У команды есть очень хорошие моменты игры в атаке, надо укреплять оборону.– Да, соглашусь. Хорошие моменты были у "Спартака-2" в атаке. В целом игра команды вызывает оптимизм. Бывают такие матчи, когда у нас не залетает, а у соперника залетает.