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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Кононов – о разгромном поражении "Спартака-2": у "Шинника" была стопроцентная реализация
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после крупного поражения "Спартака-2" от "Шинника" (1:4) в рамках 23-го тура ФНЛ отказался комментировать работу в первой команде.
– Вопросы только по игре, – сказал Кононов.
– Не считаете, что стиль игры команды был далек от того, который вы будете ставить "Спартаку"? Будете просить Виктора Булатова о том, чтобы стиль у первой и второй команд был одинаковым?
– Он будет, – признался Кононов. – У команды есть очень хорошие моменты игры в атаке, надо укреплять оборону.
– Показалось, что реализация моментов у соперника была стопроцентной…
– Да, соглашусь. Хорошие моменты были у "Спартака-2" в атаке. В целом игра команды вызывает оптимизм. Бывают такие матчи, когда у нас не залетает, а у соперника залетает.
"Спорт-Экспресс"
– Вопросы только по игре, – сказал Кононов.
– Не считаете, что стиль игры команды был далек от того, который вы будете ставить "Спартаку"? Будете просить Виктора Булатова о том, чтобы стиль у первой и второй команд был одинаковым?
– Он будет, – признался Кононов. – У команды есть очень хорошие моменты игры в атаке, надо укреплять оборону.
– Показалось, что реализация моментов у соперника была стопроцентной…
– Да, соглашусь. Хорошие моменты были у "Спартака-2" в атаке. В целом игра команды вызывает оптимизм. Бывают такие матчи, когда у нас не залетает, а у соперника залетает.
"Спорт-Экспресс"
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