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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Фурсенко: возвращение Аршавина в "Зенит"? Будет день - и будет пища
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко ответил на вопрос о том, рассчитывают ли сине-бело-голубые на экс-нападающего команды Андрея Аршавина, если тот изъявит желание поработать в структуре клуба.
"Давайте не будем опережать события. С Андреем у нас очень хорошие отношения. Я созванивался с ним. Сейчас его контракт еще пока действует, и вернется Андрей только в декабре. Будет день — и будет пища", — цитирует Фурсенко пресс-служба "Зенита".
"Давайте не будем опережать события. С Андреем у нас очень хорошие отношения. Я созванивался с ним. Сейчас его контракт еще пока действует, и вернется Андрей только в декабре. Будет день — и будет пища", — цитирует Фурсенко пресс-служба "Зенита".
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