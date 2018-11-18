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Сергей Фурсенко: возвращение Аршавина в "Зенит"? Будет день - и будет пища

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко ответил на вопрос о том, рассчитывают ли сине-бело-голубые на экс-нападающего команды Андрея Аршавина, если тот изъявит желание поработать в структуре клуба.

"Давайте не будем опережать события. С Андреем у нас очень хорошие отношения. Я созванивался с ним. Сейчас его контракт еще пока действует, и вернется Андрей только в декабре. Будет день — и будет пища", — цитирует Фурсенко пресс-служба "Зенита".
Теги: Фурсенко Аршавин Зенит
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