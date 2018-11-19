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Эрнани: я сосредоточен на работе - не хочу никуда уходить из "Зенита"

Хавбек "Зенита" Эрнани признался, что у него нет желания покинуть петербургскую команду.

"Из "Зенита" я никуда не хочу уходить. Я сосредоточен на работе. И надеюсь выиграть до 2021 года не один турнир со своей нынешней командой. Я воспринял своё возвращение как второй шанс. В "Зените" есть возможность вывести карьеру на новый уровень", - заявил бразилец.

Советский спорт
Теги: Эрнани Зенит
Сегодня, 10:49
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#1  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:01)
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Болеет за:
«Зенит»
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Цитата: vermis_64
Эрнани просто пипец.

Еще даже хуже, чем "пипец". Не верится, что бывают такие бразилы, хотя визуально все признаки национальной принадлежности присутствуют. Бразилы, которые бегают все время в полусогнутом положении, от которых мяч отскакивает как от стенки и которые не могут отдать точную передачу на несколько метров.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
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