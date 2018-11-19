Эрнани: я сосредоточен на работе - не хочу никуда уходить из "Зенита"

Хавбек "Зенита" Эрнани признался, что у него нет желания покинуть петербургскую команду."Из "Зенита" я никуда не хочу уходить. Я сосредоточен на работе. И надеюсь выиграть до 2021 года не один турнир со своей нынешней командой. Я воспринял своё возвращение как второй шанс. В "Зените" есть возможность вывести карьеру на новый уровень", - заявил бразилец.