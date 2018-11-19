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Юрий Лодыгин признан лучшим игроком матча против "Шальке"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин признан лучший игроком товарищеского матча с "Шальке".



Лодыгин вышел на поле в перерыве матча и совершил несколько эффектных сейвов, не позволив сопернику забить.
Теги: Лодыгин Зенит Шальке
Сегодня, 15:51
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