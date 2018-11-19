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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Логинов: я большой поклонник Акинфеева
Российский биатлонист Александр Логинов отметил, что следит за футболом.
"Для меня важно, чтобы в команде, за которую я болею, был игрок, который какими-то своими качествами особенно мне импонирует. Я большой поклонник Лионеля Месси, например. Точно так же в бельгийской сборной мне нравится Эден Азар. Отличный игрок. И связка отличная — де Брёйне — Лукаку — Азар. Классное во всех отношениях трио — одно удовольствие было смотреть на голы, которые они забивали на чемпионате мира. У Аргентины, к сожалению, не все получалось, однозначно, не их игра была, не их чемпионат.
Очень радовался за Россию, потому что помимо всего прочего я большой поклонник Игоря Акинфеева. Мне посчастливилось даже с ним встретиться после чемпионата мира и сфотографироваться. Это было в последних числах июля: ЦСКА вылетал на суперкубковый матч в Нижний Новгород, а я в тот же день и в то же время летел на межсборье в Питер. Вот в аэропорту Шереметьево мы с Акинфеевым и пересеклись", - цитирует Логинова "Р-Спорт".
"Для меня важно, чтобы в команде, за которую я болею, был игрок, который какими-то своими качествами особенно мне импонирует. Я большой поклонник Лионеля Месси, например. Точно так же в бельгийской сборной мне нравится Эден Азар. Отличный игрок. И связка отличная — де Брёйне — Лукаку — Азар. Классное во всех отношениях трио — одно удовольствие было смотреть на голы, которые они забивали на чемпионате мира. У Аргентины, к сожалению, не все получалось, однозначно, не их игра была, не их чемпионат.
Очень радовался за Россию, потому что помимо всего прочего я большой поклонник Игоря Акинфеева. Мне посчастливилось даже с ним встретиться после чемпионата мира и сфотографироваться. Это было в последних числах июля: ЦСКА вылетал на суперкубковый матч в Нижний Новгород, а я в тот же день и в то же время летел на межсборье в Питер. Вот в аэропорту Шереметьево мы с Акинфеевым и пересеклись", - цитирует Логинова "Р-Спорт".
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