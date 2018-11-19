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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Денис Колодин: сборная России не проиграет шведам
Бывший защитник сборной России Денис Колодин рассказал, чего он ожидает от матча Лиги наций Швеция - Россия.
"Сборная России будет играть спокойно и от обороны. Шведы попробуют с первых минут пойти вперед, мы будем действовать на контратаках. Я думаю, что сборная России точно не проиграет. После ухода из сборной Златана Ибрагимовича шведы стали лучше действовать командно, что показал чемпионат мира в России. Но в футболе зачастую именно классные исполнители и личности решают судьбу важных матчей. В нынешней сборной Швеции такого лидера нет", - цитирует Колодина "Спорт-Экспресс".
"Сборная России будет играть спокойно и от обороны. Шведы попробуют с первых минут пойти вперед, мы будем действовать на контратаках. Я думаю, что сборная России точно не проиграет. После ухода из сборной Златана Ибрагимовича шведы стали лучше действовать командно, что показал чемпионат мира в России. Но в футболе зачастую именно классные исполнители и личности решают судьбу важных матчей. В нынешней сборной Швеции такого лидера нет", - цитирует Колодина "Спорт-Экспресс".
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