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Денис Колодин: сборная России не проиграет шведам

Бывший защитник сборной России Денис Колодин рассказал, чего он ожидает от матча Лиги наций Швеция - Россия.

"Сборная России будет играть спокойно и от обороны. Шведы попробуют с первых минут пойти вперед, мы будем действовать на контратаках. Я думаю, что сборная России точно не проиграет. После ухода из сборной Златана Ибрагимовича шведы стали лучше действовать командно, что показал чемпионат мира в России. Но в футболе зачастую именно классные исполнители и личности решают судьбу важных матчей. В нынешней сборной Швеции такого лидера нет", - цитирует Колодина "Спорт-Экспресс".
Теги: Колодин Сборная Швеции Сборная России
Вчера, 22:49
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#1  Angelsh   (Вчера, 23:30)
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Шведы забьют быстрый гол и закроются, как было в Калининграде. Учитывая, что не будет Фернандеса и Зобнина, забить России будет легко.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
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