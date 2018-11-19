Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Агент Марио Фернандеса рассказал о восстановлении игрока

Агент Жорже Машаду - о здоровье защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

"Пока прогноз тот же - Марио чувствует себя нормально, думаю, будет готов сыграть за ЦСКА в ближайших матчах", - цитирует Машаду "Спорт-Экспресс".

Фернандес получил сотрясение мозга и ушиб мягких тканей лица после столкновения с защитником "Ромы" Александаром Коларовым в матче Лиги чемпионов (0:3).
Теги: Фернандес ЦСКА
Вчера, 23:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.