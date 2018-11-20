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Криминальный авторитет посоветовал Кокорину улыбаться женщинам в СИЗО

Автор романа "Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х" Михаил Орский дал советы нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, который на данный момент находится в заключении в СИЗО "Бутырка".

Криминальный авторитет прокомментировал информацию о том, что форвард сине-бело-голубых заболел в камере следственного изолятора.

"Во-первых, ему надо лечь подальше от окна, от сквозняка. Второй момент, чай. Как говорится, «чай не пьешь, какая сила? Чай попил — совсем ослаб». Конечно, надо пить чай, он все болезни выгоняет. И там же доктора ходят, в окошко раздают пилюли. У него физиономия смазливая, врачи, чай, женщины — пусть им улыбается, будут ему давать какие-то пилюли. Не тропической лихорадкой заболел..." — подчеркнул писатель.

НСН
Теги: Кокорин
Вчера, 21:29
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#6  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 00:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Орнул


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#5  avnik  море (Вчера, 22:22)
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Болеет за:
«Спартак»
А при чем тут Кокорин и какое-то СИЗО? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  Шмайхель   (Вчера, 22:04)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
форвард сине-бело-голубых
У него физиономия смазливая,
Криминальный авторитет посоветовал Кокорину улыбаться женщиной в СИЗО


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#3  VirGON   (Вчера, 22:03)
  • +4
  •  (6)

что за чушь пишут в ленте про новости футбола unamused
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 21:47)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Да Коко не в тюрьме сидит, а почитай на курорте. В реальной тюрьме "для плебса" эта изнеженная мажорная размазня сломалась бы за неделю...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Гиви   (Вчера, 21:43)
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  •  (6)
Болеет за:
«Факел»
кокорину да лампачки все саветы. он там харашо сидит биз всяких ваших падсказках.
Регистрация: 21.08.2015 [жалоба]
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