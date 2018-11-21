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Павел Яковлев: зря Дзюба не уехал в Европу после ЧМ

Хавбек "Крыльев Советов" Павел Яковлев поделился мнением о своем экс-партнере по "Спартаку" Артеме Дзюбе.

"Зависимость сборной от Дзюбы? А что в этом плохого? Артем - капитан команды. От него и должно многое зависеть. С немцами не хватало его умения зацепиться за мяч, вести силовую борьбу, обыграться с партнерами.

В «"Спартаке" мы с ним очень тесно общались. И уже тогда было понятно, что у него есть все шансы стать ведущим футболистом страны. На мой взгляд, он зря не уехал в Европу после ЧМ", – сказал Яковлев.

Советский спорт
Теги: Дзюба Яковлев Сборная России
Сегодня, 13:19
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#4  Сибирячок   (Сегодня, 15:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Паша, ты дурак.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:11)
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online
Болеет за:
«Зенит»
На мой взгляд, он зря не уехал в Европу после ЧМ", – сказал Яковлев.

А нафига ему в 30-то лет? пахать надо в два раза больше, а платить будут столько же... если не меньше.

Вот если бы у нас потолок был 1 миллион - игроки стремились бы в Европу...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:55)
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Болеет за:
«Спартак»
vovo! komu eeto brevno nuzhno to axaxaxax
Цитата: safonas
а его звали?


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 13:28)
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а его звали?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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