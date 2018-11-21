Павел Яковлев: зря Дзюба не уехал в Европу после ЧМ

Хавбек "Крыльев Советов" Павел Яковлев поделился мнением о своем экс-партнере по "Спартаку" Артеме Дзюбе."Зависимость сборной от Дзюбы? А что в этом плохого? Артем - капитан команды. От него и должно многое зависеть. С немцами не хватало его умения зацепиться за мяч, вести силовую борьбу, обыграться с партнерами.В «"Спартаке" мы с ним очень тесно общались. И уже тогда было понятно, что у него есть все шансы стать ведущим футболистом страны. На мой взгляд, он зря не уехал в Европу после ЧМ", – сказал Яковлев.