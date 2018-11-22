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Адвокат Мамаева подтвердил выплату компенсации избитому водителю

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что его подзащитный заплатил денежную компенсацию Виталию Соловчуку, водителю ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, в избиении которого обвинен хавбек, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

Ранее Ушакова и Татьяна Стукалова, адвокат форварда, опровергли факт выплаты.

"Учитывая, что информация об этом обнародована ТАСС, и чтобы избежать каких-либо недомолвок и слухов, поясню: действительно, наша сторона еще в октябре сделала такой добровольный шаг в направлении не голословного, а реального примирения с потерпевшим Соловчуком. Денежная компенсация произведена в соответствии с волеизъявлением Мамаева, о чем он заявил на очной ставке с потерпевшим. Сумму сейчас раскрывать не считаю возможным. Но заверяю, что она вполне адекватна, соответствует отечественной судебной практике по аналогичным делам и позволяет в достаточном объеме загладить как материальный, так и возможный материальный вред, причиненный потерпевшему.

Закон предоставляет обвиняемому право принимать добровольные меры для возмещения имущественного ущерба и морального вреда на любой стадии судопроизводства. Мы решили не затягивать, искренне желая Виталию скорейшего выздоровления и оказывая максимально посильное содействие в этом.

О возможности беспрепятственного получения денежных средств, зачисленных на открытый для Соловчука счет в одном из ведущих банков, сразу же уведомили следствие и предоставили все имеющиеся по этому поводу документы. Наше ходатайство об их приобщении к делу и уведомлении об этом потерпевшей стороны удовлетворено. Тогда же я поставил в известность и представителя потерпевшего.

Рассчитываем, что потерпевший сможет в ближайшее время воспользоваться компенсацией, а следствие учтет добросовестное поведение Павла ходе расследования дела при принятии дальнейших процессуальных решений в отношении Мамаева", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
Теги: Мамаев
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