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Законопроект о безвизовом въезде болельщиков на Евро-2020 принят в первом чтении

Законопроект о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 в Россию прошел первое чтение.

Этим законом предусмотрен въезд в Россию зрителей без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА – на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Также, законопроектом закрепляются права УЕФА, как организатора спортивного соревнования, устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи Евро-2020.

Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы. В России матчи состоятся в Санкт-Петербурге.

Госдума
Сегодня, 13:19
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