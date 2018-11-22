Законопроект о безвизовом въезде болельщиков на Евро-2020 принят в первом чтении

Законопроект о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 в Россию прошел первое чтение.Этим законом предусмотрен въезд в Россию зрителей без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА – на основании обыкновенных гуманитарных виз.Также, законопроектом закрепляются права УЕФА, как организатора спортивного соревнования, устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи Евро-2020.Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы. В России матчи состоятся в Санкт-Петербурге.