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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Законопроект о безвизовом въезде болельщиков на Евро-2020 принят в первом чтении
Законопроект о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 в Россию прошел первое чтение.
Этим законом предусмотрен въезд в Россию зрителей без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА – на основании обыкновенных гуманитарных виз.
Также, законопроектом закрепляются права УЕФА, как организатора спортивного соревнования, устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи Евро-2020.
Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы. В России матчи состоятся в Санкт-Петербурге.
Госдума
Этим законом предусмотрен въезд в Россию зрителей без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА – на основании обыкновенных гуманитарных виз.
Также, законопроектом закрепляются права УЕФА, как организатора спортивного соревнования, устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи Евро-2020.
Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы. В России матчи состоятся в Санкт-Петербурге.
Госдума
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