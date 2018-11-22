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Игорь Лебедев: после ухода Мутко президентом РФС должен стать человек с деньгами

Член исполкома РФС и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев поделился мыслями о возможном уходе Виталия Мутко с поста президента РФС.

"Уход Мутко будет ожидаемым событием. На мой взгляд, Виталий Леонтьевич ушёл с этого поста ещё тогда, когда объявил о приостановке своего президентства. Сейчас это просто будет оформлено юридически. Отстранение Виталия Леонтьевича от Олимпийских игр, обвинения в скандалах не могли пройти бесследно. Этот шаг необходимо предпринять, чтобы не вызывать раздражения у западных коллег. Мутко сделал и мог сделать многое для нашего футбола. Благодаря его возвращению РФС смог вылезти из долговой ямы, вернуть авторитет. Можно сказать, что выступление нашей сборной на чемпионате мира – и его заслуга тоже. Но времена проходят, люди меняются и уходят.

Кто должен его сменить? Это должен быть человек с деньгами. Потому что для футбола это главное. Если президент РФС не обладает авторитетом, чтобы привлекать деньги, ему будет тяжело. Был Николай Александрович Толстых – хороший мужик. Он болел футболом, но ни один спонсор под него не пошёл. А Мутко привёл, закрыл все долги, РФС сейчас в прибыли. Это самое главное. Новый президент должен обладать авторитетом, чтобы привлечь деньги", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Мутко
Сегодня, 17:08
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3
(1)
#3  Realist2000   (Сегодня, 18:38)
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  •  (0)

Это был анекдот - нищий Мутко? Тогда ха-ха три раза...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 18:06)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Надо иметь не деньги а админресурс.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:33)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
Новый президент должен обладать авторитетом, чтобы привлечь деньги", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
stuck_out_tongue_winking_eye Совсем не обязательно. Достаточно быть членом кооператива"Озеро" или на крайний случай быть охранником или кем-то из обслуживающего персонала у Путина
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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