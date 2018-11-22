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Денис Глушаков выложил фото с обеда "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал новую фотографию, на которой футболисты красно-белых совместно обедают.

"Команда!" - так подписал это фото Глушаков.

Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:29
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#6  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 18:47)
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Болеет за:
«Локомотив»
Классический интерьер, классическая мебель, свечи и половина одеты как гопота... Комбарову вообще кепи и семок не хватает smile
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#5  Liberator  Монако (Сегодня, 18:33)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Не правильно подписал капитан. Надо было "Мои воины", как у Карреры, которого уважали, не догадался. А так глядишь, себе вистов бы накрутил, снискал любовь миллионов, повёл за собой красно-белое войско к грядущим победам. confused
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#4  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 18:01)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ужин при свечах.Красно-белые романтики.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 17:55)
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
...овно ещё не подали?)))

Так вы его сожрали уже.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  makcnmka   (Сегодня, 17:52)
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ditrih,
Сразу после ваших помоев подадут
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Ditrih   (Сегодня, 17:51)
  • -7
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
...овно ещё не подали?)))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
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