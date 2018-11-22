Александр Якушев: отставка Карреры мне не по душ

Бывший хоккеист и тренер "Спартака" Александр Якушев рассказал, что он думает о состоянии дел в футбольном "Спартаке".– Могу только сказать, что отставка Карреры мне не по душе.– Думаю, надо приложить максимум усилий, чтобы попасть в зону еврокубков. Надеяться можно только на это. На большее – вряд ли. И на победу в Кубке России.