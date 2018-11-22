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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:45
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
19:18
Руслан Нигматуллин: предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров (7)
Руслан Нигматуллин: предполагаю, что именно Максименко будет играть оставшиеся матчи, а не Селихов или Ребров (7)
15:28
Кафельников о "Спартаке": да пусть хоть весь состав продают - играть останется один балласт (23)
Кафельников о "Спартаке": да пусть хоть весь состав продают - играть останется один балласт (23)
14:28
Замдиректора "Енисея": недовольство "Ахмата"? Летом они отказались поменяться с нами кругами (6)
Замдиректора "Енисея": недовольство "Ахмата"? Летом они отказались поменяться с нами кругами (6)
Александр Якушев: отставка Карреры мне не по душ
Бывший хоккеист и тренер "Спартака" Александр Якушев рассказал, что он думает о состоянии дел в футбольном "Спартаке".
– Знаю, что вы верный и давний болельщик футбольного "Спартака". За всеми хлопотами последних недель успевали наблюдать за драматическими событиями в нем? Как относитесь к отставке Массимо Карреры, работе Рауля Рианчо, приходу Олега Кононова?
– Могу только сказать, что отставка Карреры мне не по душе.
– Верите, что "Спартак" в этом сезоне способен чего-то добиться? Или поезд ушел?
– Думаю, надо приложить максимум усилий, чтобы попасть в зону еврокубков. Надеяться можно только на это. На большее – вряд ли. И на победу в Кубке России.
"Спорт-Экспресс"
– Знаю, что вы верный и давний болельщик футбольного "Спартака". За всеми хлопотами последних недель успевали наблюдать за драматическими событиями в нем? Как относитесь к отставке Массимо Карреры, работе Рауля Рианчо, приходу Олега Кононова?
– Могу только сказать, что отставка Карреры мне не по душе.
– Верите, что "Спартак" в этом сезоне способен чего-то добиться? Или поезд ушел?
– Думаю, надо приложить максимум усилий, чтобы попасть в зону еврокубков. Надеяться можно только на это. На большее – вряд ли. И на победу в Кубке России.
"Спорт-Экспресс"
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