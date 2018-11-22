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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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22:45
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
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Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матчей 15-го тура чемпионата РПЛ.
- Осадок от невыхода сборной России в дивизион А и плей-офф Лиги наций остался?
- Ну, еще в первом матче со сборной Швеции было очевидно, что наша команда слабее соперника. Мы тогда ничего не могли сделать, а они играли вполсилы. А на своем поле они нашу команду дожали.
- На чемпионат России после игр сборной успели переключиться?
- Конечно. И не отключался даже (смеется).
- В предстоящем туре Олег Кононов дебютирует в качестве главного тренера «Спартака». Красно-белые дома сыграют с «Крыльями Советов». Каким будет первый матч спартаковцев под руководством нового наставника?
- Для игроков приход нового тренера — это всегда определенная встряска. Обычно в такой ситуации даже команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, добиваются результата. В частности и «Крылья Советов» выиграли после назначения Божовича. Думаю, что с приходом нового наставника футболистам придется убеждать его, что они являются игроками основного состава. Место в основе надо завоевывать. Думаю, что «Спартак» будет играть с повышенной мотивацией. Соперник у красно-белых не самый грозный, но, с другой стороны, «Крыльям» нужны очки и они здесь будут рады даже ничьей, будут стараться не дать сыграть «Спартаку». Но очевидно, что фаворит здесь «Спартак», и результат, думаю, будет за ним.
- Динамовцы в предстоящем туре примут на своем поле занимающий последнее место «Енисей».
- Для «Динамо» эта игра — ключевая. Если команда потеряет очки в матче с «Енисеем», то, думаю, будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание Эти три очка для «Динамо» просто необходимы. Не все у команды получается в передней линии, мало создают моментов, потому что «Динамо» в последних матчах действует вторым номером. Но сейчас, надеюсь, что все-таки «Динамо» выиграет. Хотя сделать это будет непросто. У команды в этом сезоне нет легких игр. Ни одной не припомню. Они в последнее время не проигрывают, но и не побеждают. Сыграли один раз вничью, другой. А соперники, находящиеся внизу, выиграли и уже догнали. Плотность в таблице очень высокая. Поэтому у «Динамо» здесь будет игра не за три, а за шесть очков.
- Ростовчане недавно у себя дома обыграли «Зенит» в матче Кубка России. Какой игры между «Ростовом» и лидером РПЛ ждать в Санкт-Петербурге?
- В принципе на выезде Ростов» очков набирает больше, чем дома. Знаковые победы над ЦСКА и «Спартаком» были одержаны в гостях. «Ростов» - крепкий орешек. Так что «Зенит» ждет нелегкая игра. Мне кажется, что здесь ничья будет.
- Занимающий третью строчку «Локомотив» дома примет «Урал».
-В последних играх «Урал» начал набирать очки. У «Локомотива» не получилось на европейской арене, но в матчах чемпионата страны он пришел в себя. Думаю, что «железнодорожники» должны обыгрывать «Урал».
-Чего ждать от поединка «Ахмата» и ЦСКА в Грозном?
-Ну, «Ахмат» - такая команда, которая в обороне может поставить «забор» и действовать на контрактаках. Так что тут для красно-синих очень важно быстро забить. Чем быстрее они забьют, тем быстрее игра раскроется. А так будет напряженная игра. Но, мне кажется, что ЦСКА победит в этом матче.
- Осадок от невыхода сборной России в дивизион А и плей-офф Лиги наций остался?
- Ну, еще в первом матче со сборной Швеции было очевидно, что наша команда слабее соперника. Мы тогда ничего не могли сделать, а они играли вполсилы. А на своем поле они нашу команду дожали.
- На чемпионат России после игр сборной успели переключиться?
- Конечно. И не отключался даже (смеется).
- В предстоящем туре Олег Кононов дебютирует в качестве главного тренера «Спартака». Красно-белые дома сыграют с «Крыльями Советов». Каким будет первый матч спартаковцев под руководством нового наставника?
- Для игроков приход нового тренера — это всегда определенная встряска. Обычно в такой ситуации даже команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, добиваются результата. В частности и «Крылья Советов» выиграли после назначения Божовича. Думаю, что с приходом нового наставника футболистам придется убеждать его, что они являются игроками основного состава. Место в основе надо завоевывать. Думаю, что «Спартак» будет играть с повышенной мотивацией. Соперник у красно-белых не самый грозный, но, с другой стороны, «Крыльям» нужны очки и они здесь будут рады даже ничьей, будут стараться не дать сыграть «Спартаку». Но очевидно, что фаворит здесь «Спартак», и результат, думаю, будет за ним.
- Динамовцы в предстоящем туре примут на своем поле занимающий последнее место «Енисей».
- Для «Динамо» эта игра — ключевая. Если команда потеряет очки в матче с «Енисеем», то, думаю, будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание Эти три очка для «Динамо» просто необходимы. Не все у команды получается в передней линии, мало создают моментов, потому что «Динамо» в последних матчах действует вторым номером. Но сейчас, надеюсь, что все-таки «Динамо» выиграет. Хотя сделать это будет непросто. У команды в этом сезоне нет легких игр. Ни одной не припомню. Они в последнее время не проигрывают, но и не побеждают. Сыграли один раз вничью, другой. А соперники, находящиеся внизу, выиграли и уже догнали. Плотность в таблице очень высокая. Поэтому у «Динамо» здесь будет игра не за три, а за шесть очков.
- Ростовчане недавно у себя дома обыграли «Зенит» в матче Кубка России. Какой игры между «Ростовом» и лидером РПЛ ждать в Санкт-Петербурге?
- В принципе на выезде Ростов» очков набирает больше, чем дома. Знаковые победы над ЦСКА и «Спартаком» были одержаны в гостях. «Ростов» - крепкий орешек. Так что «Зенит» ждет нелегкая игра. Мне кажется, что здесь ничья будет.
- Занимающий третью строчку «Локомотив» дома примет «Урал».
-В последних играх «Урал» начал набирать очки. У «Локомотива» не получилось на европейской арене, но в матчах чемпионата страны он пришел в себя. Думаю, что «железнодорожники» должны обыгрывать «Урал».
-Чего ждать от поединка «Ахмата» и ЦСКА в Грозном?
-Ну, «Ахмат» - такая команда, которая в обороне может поставить «забор» и действовать на контрактаках. Так что тут для красно-синих очень важно быстро забить. Чем быстрее они забьют, тем быстрее игра раскроется. А так будет напряженная игра. Но, мне кажется, что ЦСКА победит в этом матче.
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