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Дмитрий Хомуха: матч с "Ахматом" получится непростым для ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и "Терека" Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между "Ахматом" и ЦСКА.

"Учитывая атмосферу на стадионе в Грозном, где болельщики всегда активно поддерживают свою команду, матч получится непростым для ЦСКА, особенно для его молодых игроков. Ахмат" одержал несколько ярких побед этой осенью, в частности, над "Спартаком" (2:1) и "Краснодаром" (1:0). Если команда будет показывать такие результаты и в дальнейшем, то сможет побороться за попадание в еврокубки. Для ЦСКА же этот выезд станет хорошей проверкой на прочность. Если армейцы проявят характер и добьются победы, то у команды в нынешнем обновленном составе появятся серьезные шансы занять самые высокие места", - цитирует Хомуху "Известия".
Теги: Хомуха ЦСКА Ахмат
Сегодня, 09:27
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