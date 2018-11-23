Надсон: Кононов влюблён в бразильский футбол

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:39
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
Сергей Семак - о состоянии Дзюбы: его проблема не может испариться, будем смотреть по состоянию
13:17
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
Сергей Семак: функциональной ямы у "Зенита" нет, 20 футболистов не могут одновременно устать (1)
12:50
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник
Эльмир Набиуллин: "Шальке" играл по схеме "Ростова", так что мы хорошо разобрали ближайшего соперник
12:24
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (45)
Вратарь "Оренбурга": Иисус проповедовал против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви (45)
11:33
Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (26)
Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (26)
Вчера, 23:39
Стали известны возможные изменения в футбольных правилах (6)
Стали известны возможные изменения в футбольных правилах (6)
Вчера, 23:29
"Арсенал" поместил фотографию Аршавина на "стену почета" (5)
"Арсенал" поместил фотографию Аршавина на "стену почета" (5)
Вчера, 22:45
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Сергей Силкин: если "Динамо" потеряет очки в матче с "Енисеем", то будет ковыряться до конца чемпионата, борясь за выживание
Вчера, 22:42
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Надсон: Кононов влюблён в бразильский футбол
Центральный защитник "Крыльев Советов" Надсон, ранее работавший вместе с нынешним наставником "Спартака" Олегом Кононовым в "Шерифе", рассказал, в какой футбол предпочитает играть 52-летний специалист.
"Я с ним работал в "Шерифе". Мы жили в одном доме рядом с базой – я на втором этаже, а он на девятом. Тогда я представить не мог, что спустя столько лет буду выступать в России против команды Кононова. Понятно, что он любит играть на атаку, но нам нужно исходить от самих себя. Если "Урал" победил "Спартак", то и мы можем.
Мне кажется, он, как ценитель атакующего стиля, влюблён в бразильский футбол. Кононов вообще отличный тренер, и у него есть всё, чтобы преуспеть в "Спартаке". Он ставит в состав тех, кто лучше играет и тренируется", — цитирует Надсона "Чемпионат.сом".
"Я с ним работал в "Шерифе". Мы жили в одном доме рядом с базой – я на втором этаже, а он на девятом. Тогда я представить не мог, что спустя столько лет буду выступать в России против команды Кононова. Понятно, что он любит играть на атаку, но нам нужно исходить от самих себя. Если "Урал" победил "Спартак", то и мы можем.
Мне кажется, он, как ценитель атакующего стиля, влюблён в бразильский футбол. Кононов вообще отличный тренер, и у него есть всё, чтобы преуспеть в "Спартаке". Он ставит в состав тех, кто лучше играет и тренируется", — цитирует Надсона "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.