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Надсон: Кононов влюблён в бразильский футбол

Центральный защитник "Крыльев Советов" Надсон, ранее работавший вместе с нынешним наставником "Спартака" Олегом Кононовым в "Шерифе", рассказал, в какой футбол предпочитает играть 52-летний специалист.

"Я с ним работал в "Шерифе". Мы жили в одном доме рядом с базой – я на втором этаже, а он на девятом. Тогда я представить не мог, что спустя столько лет буду выступать в России против команды Кононова. Понятно, что он любит играть на атаку, но нам нужно исходить от самих себя. Если "Урал" победил "Спартак", то и мы можем.

Мне кажется, он, как ценитель атакующего стиля, влюблён в бразильский футбол. Кононов вообще отличный тренер, и у него есть всё, чтобы преуспеть в "Спартаке". Он ставит в состав тех, кто лучше играет и тренируется", — цитирует Надсона "Чемпионат.сом".
Теги: Надсон Кононов Спартак
Сегодня, 15:17
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